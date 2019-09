Klassik in Grossenaspe : Startrompeter Graf und „Merkur“ beeindruckten in Großenaspe

Stephan Graf und ein Streichensemble spielten in der Katharinenkirche.

17. September 2019, 14:07 Uhr

In der Reihe „Klassik in Großenaspe“ gab es jetzt ein Konzert unter dem Motto „Götterboten und Wagnertrompete“, zu dem 135 Interessierte in die Katharinenkirche kamen. Die Götterboten vom Hamburger Streichquartett „Merkur“ traten mit Stephan Graf, Trompeter im NDR-Elbphilharmonie-Orchester, und seinem Kollegen Volker Donaudt am Bass auf. Graf zeichnet eine außergewöhnliche Karriere aus, die ihn von der Leipziger Musikschule über die eines Solo-Trompeters der Komischen Oper Berlin nach Hamburg führte. Die Musiker von „Merkur“, Vera Graf (Geige), Susanne Mahnke (Geige), Peter Schultze (Bratsche) und Burghard Matthes (Cello), allesamt Musiklehrer an Hamburger Gymnasien, traten schon das zweite Mal in Großenaspe auf.

Ein anspruchsvolles Programm erlebten die Zuhörer. Mit der Sonate G Nr. 1 für Trompete, Streicher und Bass des italienischen Komponisten Giuseppe Torelli hörten die Kirchenbesucher eine glasklare Trompete bis in die kleinsten Tonverästelungen.

Bei Philip Glass und seinem Streichquartett Nr. 3 „Mishima“ erfüllte eine ganz andere Hörgewohnheit das Kirchenschiff. Es sind nur minimale Veränderungen in der Musik, die einzelnen Melodien werden variantenarm immer wiederholt. Peter Schultze, der das Stück vorstellte, empfahl, die Augen zu schließen für eine Meditationsübung. Überraschend starken Beifall gab es für „Mishima“, die Glass als Filmmusik schrieb.

Bei Johannes Brahms’ Streichquartett in a-Moll 51 Nr. 1 konnten die Besucher in romantischen, gediegenen Melodien schwelgen, beispielsweise beim 2. Satz mit „Quasi Menuetto moderato“. Beim furiosen Finale glänzten die Streicher erneut mit präziser Qualität. Der Schluss gehörte wieder der Trompete: Graf blies bei Georg Philipp Telemanns Suite Nr. 1 für Streicher, Trompete und Basso continuo einen flotten Marsch und ließ Passagen wie Signalhörner erschallen. Einfach köstlich. Die Gäste dankten stehend mit lang anhaltendem Applaus.