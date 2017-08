Unwetter : Starkregen ließ Keller voll laufen

vergrößern 1 von 2 Foto: nyfeler 1 von 2

Neumünster | Der Starkregen am Dienstagabend ließ auch in Neumünster die Keller voll laufen und überschwemmte mehrere Straßen, da die Kanäle die Regenmassen nicht aufnehmen konnten. Betroffen waren vor allem die Innenstadt und Einfeld. Laut Daten der Wetterstation Gadeland fielen innerhalb von drei Stunden 14,4 Liter Regen auf den Quadratmeter.

„Wir hatten zwischen 20.30 und 22 Uhr zehn Einsätze wegen des Unwetters in der Innenstadt und in Einfeld“, sagte Jan Steinert, der gestern bei der Berufsfeuerwehr der Einsatzleiter vom Dienst war.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschfahrzeugen unterwegs, um voll gelaufene Keller auszupumpen, etwa an der Altonaer Straße oder Am Ilsenhof in Einfeld. Den kuriosesten Regenwasserschaden hatte die Feuerwehr an der Färberstraße. Dort lief das Wasser von einem Balkon im ersten Stock in die Wohnung und von da aus auch noch in die Wohnung darunter. Die Ursache war vermutlich ein durch Pollen und Blätter verstopfter Balkon-Abfluss.

Dicht gesetzte Gully-Fangkörbe sorgten an manchen Straßen dafür, dass das Regenwasser nicht abfließen konnte. Nicht nur die Friedrich-Wöhler-Straße stand dadurch an der Bunsenstraße unter Wasser. In Einfeld musste der Looper Weg an der Kreuzung Dorfstraße gesperrt werden. Anwohner hatten die Freiwillige Wehr Einfeld informiert, die ihren ganz normalen Dienstabend hatte. Auch die Polizei wurde hier zu ihrem einzigen Unwettereinsatz des Abends gerufen. Sie konnte aber wieder abrücken, da sich die Situation schon wieder bereinigt hatte.

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Wehren Einfeld und Neumünster-Mitte waren mit insgesamt etwa 40 Einsatzkräften ausgerückt, berichtete Jan Steinert. Es habe nur Sachschäden gegeben, Menschen wurden nicht verletzt. Steinert: „Das war ein ganz normaler Unwettereinsatz und noch weit vor der Schwelle zur Großschadenslage.“

Als Fehlalarm erwies sich eine Meldung gegen 21.40 Uhr an der Schönmörchenstraße: Hier war austretendes Gas gemeldet worden. Zu dem Einsatz rückten neben der Berufsfeuerwehr und der Wehr Gadeland auch beide Gefahrgut-Löschzüge, die Regieeinheit, Polizei und Rettungsdienst aus.

von Rolf Ziehm

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:00 Uhr