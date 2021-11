3. Handball-Liga Nord Frauen : Starke Erstligareserve aus Buxtehude beim TSV Wattenbek zu Gast

Am Bordesholmer Langenheisch stellt sich am Sonnabend um 17 Uhr der sechs Mal in Folge siegreiche Tabellendritte vor.

19. November 2021, 12:08 Uhr

Der Plan des Frauenhandball-Drittligisten TSV Wattenbek erinnert an das Abrissspiel einer Gänseblume: „Spiele ich oder spiele ich nicht.“ Diesmal darf der Tabellenvierte (9:5 Punkte/156:150 Tore) gegen die auf Rang 3 platzierte Bundesligareserve des Buxtehuder SV (12:4/242:187) ran. Es ist ein Topspiel in der 3. Liga Nord (Staffel A). Anpfiff ist am Sonnabend um 17 Uhr in der Sporthalle am Bordesholmer Langenheisch.

„Es wird viel zu schnell verlegt“

Nach vier Spielen im September ist der Rhythmus verloren gegangen. Einer Partie im Oktober (21:25 beim SC Alstertal-Langenhorn) folgte erst ein Einsatz im November (27:27 bei den SFN Vechta). Dazwischen lagen für das Team von Trainer Mannhard Bech ein kampfloser Sieg über Werder Bremen II und eine Verlegung gegen den SV Henstedt-Ulzburg.

„Es wird viel zu schnell verlegt“, kommentiert Trainer Bech, dessen Mannschaft vor dem zwölften Saisonwochenende nur sieben Spiele absolviert hat. „Es heißt immer, die Tabelle lüge nicht, aber sie täuscht in diesem Fall gewaltig“, erkennt der Coach eine Falle.

Seine Spielerinnen wissen um die Bedeutung. Buxtehude II hat sechs Mal in Folge gewonnen und dabei immer 30 und mehr Tore geworfen. Bei den Niederlagen lag der Bundesliganachwuchs jeweils unter der 30er-Marke.

Job-Sharing ist angedacht

Wattenbek hat erneut personelle Sorgen. Raphaela Steffek soll zunächst eine längere Zeit aussetzen, um ihre Achillessehne pflegen zu können. Dazu fallen sieben weitere Spielerinnen aus. „Wir müssen wieder etwas basteln“, sagt Trainer Bech. Angedacht ist ein Job-Sharing für Rieka Thal und Atsuko Takara im zentralen Rückraum. Damit wäre ein Ersatz für Britt Punzius (spielt für den Zweitligisten MTV Heide) gefunden.