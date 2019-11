Neumünster : Star der Jazz-Trompeter spielt in der Bücherei

Maik-Krahl-Quartett kommt am 15. November in die Musikbücherei.

von Jens Bluhm

01. November 2019, 18:33 Uhr

„Maik Krahl repräsentiert die aktuelle Spitze der deutschen Jazztrompeter seiner Generation.“ So urteilt niemand anderes als der prominenteste deutsche Jazztrompeter Till Brönner über seinen jungen Kollegen Maik Krahl und dessen Musik. Neumünsters Jazz-Freunde können sich davon jetzt ihr eigenes „Hörbild“ machen: Am Freitag, 15. November, ist Maik Krahl mit seinem Quartett in der Musikbücherei zu Gast.

Auch andere Kenner loben den Stil des jungen Musikers in höchsten Tönen: Lyrisch hingehaucht und doch kraftvoll sei der Ton aus dem Horn von Maik Krahl. Mitunter benutzt er dabei einen „Phaser“, um den Klang zu verfremden und gleichzeitig zu verstärken – auch bei seinen experimentellen Ausflügen. Zugleich wird Krahl als geerdeter Jazzmusiker beschrieben, der mit seiner dezent swingenden Band den starken Bezug zur Tradition großer Trompeter wie Clifford Brown, Kenny Dorham oder Chet Baker herstellt.

Decidophobia – die Angst Entscheidungen zu treffen – ist der Titel von Maik Krahls neuem Album. Nachdem er mit seinen Mitmusikern mehr als 12.000 Kilometer zurückgelegt und in 30 Konzerten diese Musik vorgestellt hat, kommt er nun nach Neumünster.

Keine Angst haben die Musiker Oliver Lutz (bass), Leif Berger(drums) und Constantin Kramer (piano), denn sie haben sich entschieden, Maik Krahl mit swingenden und groovigen Rhythmen zu begleiten.

Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Bücherei an der Wasbeker Straße und in der Buchhandlung Trio am Kuhberg. Das Konzert in der Musikbücherei beginnt um 20 Uhr.