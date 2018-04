Holstenhallen Neumünster : Standbetreiber trotzen der Kälte

Kurzfristig durften die Aussteller auch in Halle 5 aufbauen. 4500 Besucher stöberten am Wochenende auf dem Flohmarkt.

von Thomas Nyfeler

03. April 2018, 08:30 Uhr

Neumünster | Der Schneeregen und die eisige Kälte am Osterwochenende machten den Betreibern des zweitägigen Mega-Flohmarktes einen großen Strich durch die Rechnung. „Ein Notfallplan musste her“, erklärte Veranstaltungsleiter Dieter Groneberg vom Team Nord-Flohmarkt. Kurzfristig wurde die Halle 5 bereitgestellt.

Wer am Flohmarkt teilnahm, hatte nun die Chance, einen Platz in der Halle zu bekommen. Jedoch blieben viele Flohmarktverkäufer mit ihren Ständen bei diesem schlechten Wetter zu Hause, sie bekamen von dem kurzfristigen Notfallplan nichts mit und dachten, sie müssen im Freien stehen. „Bei super Wetter zu den Ostertagen ist der Vorplatz der Holstenhallen komplett gefüllt mit mehr als 500 Verkaufsständen, und wir haben an beiden Tagen mehr als 13 000 Menschen hier“, sagte Groneberg. An diesem Wochenende besuchten 4500 Menschen den Flohmarkt. 100 Stände waren aufgebaut worden.

Alisha Zöllner (19), Kevin Lachert (22) und Melissa Hautz (20) aus Neumünster standen mit ihren Flohmarkt-Utensilien schon gegen 5 Uhr auf dem Holstenhallengelände. Sie sicherten sich einen guten Platz vor der Halle 5 im Freien. Die Rechnung für die Drei ging auf, der Verkauf lief gut und die Kasse füllte sich schnell. Familienangehörige und Freunde brachten dem Dreiergespann heißen Tee und warme Mahlzeiten.

Tina Jürs (31) aus Reinbek sicherte sich gleich um 6 Uhr einen Platz mit ihrem Verkaufsstand, Dekorationen für Haus und Garten wie zum Beispiel Frösche, Drachen, Erdmännchen und Co, in Halle 5. „Hier ist es zwar kalt in der Halle aber es ist trocken“, sagte Tina Jürs neben einem Verkaufsgespräch.

Kaffee und Würstchen waren am frühen Morgen schon ein Highlight, berichtete Lena Eichler (24) aus Kiel. Ihr Stand war gegenüber vom Bratwurststand, und sie konnte alles beobachten.

Manche der Besucher hatten Glück und fanden zwischen Baustoffen, Werkzeugen, DVDs, Wanduhren, Gemälden, Töpfen und Angeln genau das Richtige. Thomas Strempel (54) aus Neumünster kaufte sich eine LED-Akku-Baulampe. „Klein, handlich, kompakt und sehr preisgünstig“, meinte er.