Neumünster : Stadtwerke machen Recyclinghof fit

140 000 Euro kostete die Pflasterung und Versiegelung des Annahmeplatzes für Elektroschrott.

von Rolf Ziehm

18. September 2018, 16:53 Uhr

Nach dem Ratsbeschluss für ein Konzept „Sauberes Neumünster“ prüft die Stadt zurzeit, wie sie gesetzeskonform Regelungen schaffen kann, damit Elektroschrott vom Bürger auch wieder an den Wertstoffsammelstellen in den Stadtteilen abgegeben werden kann.

Das sei „in der Vergangenheit auch passiert, aber in einem Graubereich“ geschehen, bestätigt Stadtrat Oliver Dörflinger. Das Problem: Die gesetzlichen Bestimmungen hätten sich deutlich verschärft. So werde E-Schrott inzwischen als gefährlicher Abfall eingestuft, sagt Dörflinger. Vor allem Lithium-Ionen-Akkus bereiteten wegen der Gefahr der Selbstentzündung Probleme.

In Neumünster gibt es zurzeit nur die vier Annahmestellen beim Technischen Betriebszentrum an der Niebüller Straße, bei der Firma Behrendt an der Leine- und Gutenbergstraße und beim Interkommunalen Recyclinghof, den die Stadtwerke Neumünster (SWN) mit dem Wegezweckverband Segeberg in Wittorferfeld betreiben.

Dort haben die SWN gerade eine Menge Geld investiert. „Wir ertüchtigen unsren Recyclinghof aufgrund der verschärften behördlichen Auflagen“, sagt dessen Geschäftsführer Dr. Norbert Bruhn-Lobin.

Durften die Sammelbehälter für E-Schrott früher einfach auf Betonplatten gestellt werden, müssten die an sich schon dichten Container jetzt auf vollständig versiegelten Flächen stehen. Das Wasser müsse aufgefangen, in einem speziellen Sickerwasserbehälter vorgeklärt werden. Von dort geht es (wie das Sickerwasser der Deponie) zum Klärwerk an der Niebüller Straße.

„Pflasterung und Versiegelung, haben uns 140 000 Euro gekostet“, sagt Bruhn-Lobin. „Der Untergrund musste etwa einen Meter ausgekoffert werden“, ergänzt die für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiterin Angelika Schiffer.

Die wichtigste Botschaft von Bruhn-Lobin und Angelika Schiffer: Für den Bürger ist und bleibt die Abgabe von Elektroschrott in Wittorferfeld kostenfrei. Bruhn-Lobin: „Wir bringen den E-Schrott auf die vorgesehenen Recycling- oder Verwertungswege.“