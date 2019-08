Baustellen in Neumünster : Stadtwerke bauen an der Ehndorfer, Rendsburger und Nachtigallenstraße

Wegen der Arbeiten am Wasser- und Fernwärmenetz gibt es Beeinträchtigungen für den Verkehr.

von Rolf Ziehm

14. August 2019, 14:09 Uhr

Die Verlegung der neuen Wasserleitung in der Ehndorfer Straße geht weiter. In der vergangenen Woche wurden die ersten 400 Meter fertiggestellt, nun zieht die Baustelle weiter in Richtung Innenstadt, teilen die Stadtwerke mit.

Für die Arbeiten wird die Ehndorfer Straße zwischen der Weber- und Bogenstraße zu einer einspurigen Einbahnstraße mit Tempo 30. Eine Durchfahrt für Lkw über 7,5 Tonnen ist nicht möglich. Stadtauswärts wird der Verkehr über die Gerberstraße und über die Weberstraße umgeleitet.

Zudem ist eine Baustelle für die Umstellung des Fernwärmenetzes von Dampf auf Heizwasser in der Rendsburger Straße eingerichtet worden. Von dem Bereich des Bahnübergangs, auf Höhe des Betriebshofs der SWN-Verkehr, bis zur Kreuzung Sedanstraße wird bis voraussichtlich Ende September der Autoverkehr in Richtung Innenstadt über eine Spur geleitet.

Am Montag starten zudem die Arbeiten für die Fernwärme-Umstellung in der Nachtigallenstraße. Hierfür wird die Nachtigallenstraße aus Richtung des Meisenwegs über den Rutenkamp und weiterführend bis hin zur Warmsdorfstraße zur Einbahnstraße erklärt.

Voraussichtlich Ende November wollen die Stadtwerke mit allen Arbeiten fertig sein.