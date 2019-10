Neumünster : Stadtteilbeirat Gartenstadt für Sportgeräte und Verkehrsberuhigung

Das Gremium sucht auch noch Helfer für das Stadtteilfest 2020.

31. Oktober 2019, 16:29 Uhr

Die Gartenstädter (und alle anderen Neumünsteraner) sollen sich schon bald im Osterhofpark und in den angrenzenden Grünflächen zum Sport-Workout und Körpertraining treffen können. Ein entsprechender Prüfantrag an die Verwaltung von Kurt Feldmann-Jäger und Björn Kubon (beide SPD) wurde am Mittwochabend einstimmig vom Stadtteilbeirat Gartenstadt angenommen.

„Ich habe mir passende Geräte auf der diesjährigen Nordbau angesehen. Das ist schon klasse“, warb Feldmann-Jäger für das Projekt. Die Gartenstadt hätte damit in Neumünster „ein Alleinstellungsmerkmal“, das vor allem junge Menschen anspreche und zu Sport animiere, so der SPD-Mann. „Wenn die Kosten nicht zu hoch sind, ist das eine gute Sache“, zeigte sich auch der Beiratsvorsitzende Martin Kriese (CDU) überzeugt.

Ebenfalls einstimmig nahm der Beirat einen modifizierten Antrag von Feldmann-Jäger und Kubon zur Verkehrsberuhigung des Stoverseegens an. Hier seien die täglichen Fahrzeugzahlen von 2012 bis 2018 um 30 Prozent gestiegen, lautete die Begründung. Zuhörer und Anwohner mahnten, der Bus müsse aber weiterhin die Straße ohne Probleme passieren können. Auch hier soll die Verwaltung nun Maßnahmen prüfen.

Das Stadtteilfest soll am 6. und 7. Juni 2020 rund ums Gemeinschaftshaus stattfinden. Für die Vorbereitungen werden noch Helfer gesucht. Das nächste Treffen findet am Mittwoch, 6. November, um 19 Uhr an der Domagkstraße 64 statt.