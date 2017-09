Schlechter Zustand : Stadt will marode Brücken ersetzen

vergrößern 1 von 2 Foto: Harding 1 von 2

von Hannes Harding

erstellt am 21.Sep.2017 | 08:00 Uhr

Neumünster | Die Stör schlängelt sich gemächlich durch Neumünster. Hier ist sie noch weit entfernt davon, der größte Nebenfluss der Elbe zu sein, der durch ein Sperrwerk gebändigt werden muss. Und dennoch ist sie ein Hindernis, das nur über mehrere Brücken zu passieren ist. Sie sind zum Teil in einem erbärmlichen Zustand. Und deshalb schickt sich die Stadt an, die Bauwerke Stück für Stück zu erneuern. Zunächst ist geplant, die Fußgängerbrücken am Krogredder und an den Störwiesen durch Neubauten zu ersetzen. Bereits Anfang kommenden Jahres sollen die Arbeiten ausgeschrieben werden.

Die Bauverwaltung würde die beiden Brücken am liebsten in einem Rutsch erledigen. Daher hat sie der Politik weitgehend gleich lautende Pläne vorgelegt. Sie wurden vom Hauptausschuss in der jüngsten Sitzung anstandslos zur Kenntnis genommen und an den Bauausschuss weitergeleitet. „Die beiden Brücken sind von der Konstruktion her fast identisch“, erläutert Ralf-Joseph Schnittker, Fachdienstleiter im Bauamt. Beide bestehen aus einem Holzüberbau über einer Stahlbetonkonstruktion, die auf betongefüllten Brunnenringen gegründet sind.

Ein weiterer Grund für die Parallelen in den jeweiligen Vorlagen ist der gleichermaßen schlechte Zustand der Brücken. In beiden Fällen haben Experten festgestellt, dass Fäulnis und Schimmel dem Holz derart zugesetzt haben, dass Dauerhaftigkeit, aber vor allem Standfestigkeit und Verkehrssicherheit der Bauwerke nicht mehr gewährleistet sind. Die Schäden sind laut Vorlage so gravierend, dass ein Austausch wirtschaftlich nicht sinnvoll wäre. Lediglich die Gründungsringe sollen voraussichtlich erhalten bleiben. Allerdings nur, wenn statische Untersuchungen die Unbedenklichkeit für eine Nutzung für die Brücken-Neubauten bestätigen.

Für die Beschaffenheit der neuen Brücken, die inklusive Planung jeweils rund 220 000 Euro kosten werden, hat die Bauverwaltung eine klare Priorität. Damit die neuen Bauwerke nicht zu schwer werden und schnell montiert werden können, bevorzugen die Experten eine Stahlbrücke mit einem Belag aus Kunststoffbohlen. Das hätte den Vorteil, dass die Brückenelemente in vorgefertigten Segmenten angeliefert werden könnten. Die Bauzeit wird mit zwei Monaten je Brücke veranschlagt.

Während der Arbeiten müssen die Wanderwege zwischen Krogredder und dem Baugebiet am Störbogen sowie zwischen Gadelander Straße und der Straße Störwiesen gesperrt werden. Nur über diese – zum Teil wenig befestigten – Wege ist der Baustellenverkehr möglich. Gegebenenfalls würden auch Baumfällungen notwendig, damit Baumaterial an die Stör geliefert werden kann.

Nach dem Haupt- hat gestern der Finanzausschuss über das Doppelprojekt beraten. Morgen folgt der Bauausschuss, bevor am 26. September der Rat entscheidet.