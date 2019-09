Neumünster : Stadt soll „Rennstrecke“ entschärfen

Der Stadtteilbeirat Gartenstadt fordert wie Einfeld eine Reduzierung der Geschwindigkeit im Stoverbergskamp.

von Hannes Harding

01. September 2019, 15:40 Uhr

17. Juli, 9.45 Uhr: Ein 38-jähriger Inlineskater ist von der Gartenstadt unterwegs auf dem Stoverbergskamp in Richtung Einfeld. Plötzlich kommt ihm in der scharfen Doppel-S-Kurve kurz vor der Waldorfschule ein weißer Pkw entgegen. Die Straße ist keine vier Meter breit, und so muss das Auto nicht weit in Richtung Mitte ziehen, um den Skater in Bedrängnis zu bringen. Dieser weicht aus und stürzt, verletzt sich dabei. Das Auto fährt weiter.

An diesem Julitag trat ein, wovor Bürger aus beiden Stadtteilen seit Jahren immer wieder warnen – zum Glück mit einigermaßen glimpflichem Ausgang. Der Stoverbergskamp ist in ihren Augen nicht nur ein Schleichweg aus Einfeld zur Rendsburger Straße und zur A7, sondern vor allem eines: eine brandgefährliche Rennstrecke, die Fußgänger und Radfahrer lieber meiden sollten.

Das war bei der jüngsten Stadtteilbeiratssitzung der Gartenstadt erneut der Tenor. Und deshalb forderte das Gremium von der Stadt, dort endlich die Geschwindigkeit zu begrenzen.

Zuvor hatte Verkehrsplaner Michael Köwer die Ergebnisse einer Verkehrszählung vorgestellt, mit der unter anderem die Auswirkungen des Gewerbeparks Eichhof auf die Verkehrssituation in der Gartenstadt untersucht wurden. Und daraus ging unter anderem hervor, dass der Verkehr auf dem Stoverbergskamp in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. „Um 300 Prozent!“, errechnete Kurt Feldmann-Jäger, der auch zum wiederholten Male darauf verwies, dass auf der unübersichtlichen Strecke schon Fahrzeuge mit 100 Stundenkilometern gemessen worden seien.

Es komme immer häufiger zu brenzligen Situationen, sagte er. Aufgrund der schmalen Fahrbahn könne ein Auto beim Überholen eines Radfahrer den gesetzlich geforderten Sicherheitsabstand von 1,50 Meter überhaupt nicht einhalten, sagte Feldmann-Jäger. „Ohne den Radfahrer zu bedrängen, kommt er also gar nicht vorbei.“ Der SPD-Politiker erhielt Unterstützung aus dem Publikum: „Da muss endlich etwas passieren!“

Eine Begrenzung der Geschwindigkeit bei der Stadt zu beantragen, hatte im Juni bereits der Stadtteilbeirat Einfeld einstimmig beschlossen. Dass das durchaus möglich sei, machte Feldmann-Jäger, der auch Ortsvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) ist, am Beispiel Baden-Württemberg deutlich. Dort würden inzwischen sogar Fahrradstraßen außerhalb geschlossener Ortschaften genehmigt – und damit eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer.