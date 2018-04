Neumünster : „Stadt soll mit gutem Beispiel vorangehen“

Der DGB lädt unter dem Slogan „Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit “ zur Kundgebung am 1. Mai. Tobias Klaassen ist der Gewerkschaftssekretär der Kiel-Region.

von Rolf Ziehm

27. April 2018, 10:39 Uhr

Neumünster | Seit Mai 2017 ist Tobias Klaassen (47) als Gewerkschaftssekretär des DGB in der Kiel-Region zuständig für Neumünster, Rendsburg und Eckernförde. Der gelernte Chemielaborant ist verheiratet, hat drei Kinder. Klaassen war zuvor DGB-Kreisvorsitzender in Steinburg und 16 Jahre lang Betriebsrat.

Die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung. Alles bestens am Tag der Arbeit?

Das wäre doch wirklich mal eine traumhafte Mai-Rede: Alles gut, alles toll, so soll es bleiben! Doch die Wirklichkeit sieht leider anders aus. Dies kann man auch in Neumünster sehen, wenn man morgens an gewissen Ecken Menschen sieht, die sich als Tagelöhner verdingen, sich der Willkür ihrer Arbeitgeber hingeben und nur darauf hoffen können, dass sie ihren Lohn erhalten, dass sie gesund von der Arbeitsstelle zurückkommen und alles mit rechten Dingen zugeht.



Deswegen wird es so eine Mai-Rede wohl auch in diesem Jahr nicht geben.

Immer mehr Menschen haben das Gefühl, dass es in unserer Gesellschaft ungerecht zugeht. Obwohl die Wirtschaft boomt und die Arbeitslosenzahlen niedrig sind, klafft die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Unsicherheiten und ein hoher Druck auf dem Arbeitsmarkt sind für die Arbeitnehmer seit Langem spürbar. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft, ihre Alterssicherheit und die Chancen ihrer Kinder. Rechtspopulisten greifen diese Stimmungen mit ihren rassistischen Parolen und nationalistischen Ressentiments auf und bieten keine Lösungen an. Deswegen gehen wir am 1. Mai auf die Straße. Wir demonstrieren dafür, dass sich niemand fragen muss, ob der Arbeitsplatz sicher ist, ob das Geld und später die Rente reichen, für ein gerechtes Steuersystem, eine gute Bildung. Rentner sollen in Würde altern können. Wir wollen, dass mehr Beschäftigte den Schutz von Tarifverträgen genießen und mehr Mitbestimmung in Betrieben und Verwaltung.



Was ist die wichtigste Forderung an die Kommunalpolitik in Neumünster?

Gute Bildung, gute Arbeit und bezahlbarer Wohnraum. Hier muss investiert werden. Wir würden es begrüßen, wenn in der Ansiedlungspolitik Industrie und produzierendes Gewerbe in Neumünster favorisiert würden. Es muss in Erziehung und Schulen investiert werden. Unsere Bildungseinrichtungen müssen dringend finanziell in die Lage versetzt werden, ihre unumgänglichen Investitionen tatsächlich tätigen zu können; dies gilt gerade für die Ausstattung. Dazu gehört auch, dass die auszuübenden Tätigkeiten der Beschäftigten deutlich aufgewertet werden. Die Kommunen müssen auch hierzu finanziell besser ausgestattet werden. Nur mit deutlich besseren Arbeitsbedingungen ergeben sich Chancen zur Fachkräftesicherung und Nachwuchsgewinnung. Wir wünschen uns, dass die Stadt als Arbeitgeber auch als gutes Beispiel vorangehen.



Der DGB fordert Sofortmaßnahmen gegen Kinderarmut. Neumünster hat vor Kurzem erst ein „Handlungskonzept Armut“ verabschiedet. Reicht das aus?

Diesen ersten Schritt begrüßen wir. Eine Lösung des Problems sehen wir allerdings nur, wenn Bund und Länder die Kommunen unterstützen. Denn diese können es nicht alleine wuppen. Wenn wir hier aber über eine Bekämpfung der Kinderarmut sprechen, meinen wir präventive Maßnahmen und keine Verwaltung der Armut. Es ist wichtig, bedürftige Menschen zu unterstützen und ihnen zu helfen, aber es muss vor allem auch daran gearbeitet werden, dass Menschen gar nicht mehr in solche Situationen geraten.



Eine weitere Grundforderung des DGB ist die nach bezahlbarem Wohnraum. Wie sieht es damit in Neumünster aus?

Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen und ist eine soziale Frage. Deshalb erwarten die Gewerkschaften von der Politik einen grundlegenden Kurswechsel und den konsequenten Aufbau von öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften. Die städtische Wobau muss wieder ihrer Hauptaufgabe nachkommen und verstärkt den sozialen Wohnungsbau voranbringen. Mindestens 30 Prozent aller Neubauten sollten sozialgebunden und bezahlbarer Wohnraum sein.



Die Agenda 2010 ist vor Kurzem 15 Jahre alt geworden. Wie lautet ihre Bilanz der Hartz-IV-Gesetze und des Grundgedankens des Forderns und Förderns?

Das ist ein Jahrestag, den nun wirklich nicht jeder feiert. Viele Menschen mit langjähriger Berufsbiografie fielen beim Verlust des Arbeitsplatzes schon nach einem Jahr ALG-I-Bezug ins Hartz-IV-Loch. Aus Sicht der erwerbssuchenden Menschen wird dies eher als Fordern und Sanktionieren empfunden. Hartz IV wurde zum Synonym für den sozialen Absturz. Doch damit nicht genug: Die Agenda 2010 führte auch zu einer deutlichen Ausweitung des Niedriglohnsektors. Es ist halt nicht alles sozial, was Arbeit schafft. Zum Glück wurde dem durch die Einführung des Mindestlohns etwas Einhalt geboten.

Und unterm Strich hat die Agenda 2010 ihr Versprechen, die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren, nicht gehalten. Wir haben seit Jahren in Neumünster knapp 10 000 Langzeitarbeitslose. Hier müssen andere Maßnahmen her. Die Finanzierung der Jobcenter muss verbessert werden, damit Geld in Qualifizierung, Abschlüsse und Umschulungen gesteckt werden kann und sie ihrer Aufgabe des Förderns auch wirklich nachkommen können.



Wie stehen Sie zur Anregung, das bestehende System der sozialen Hilfen durch ein solidarisches oder gar bedingungsloses Grundeinkommen zu ersetzen?

Über dieses Thema zu diskutieren, finden wir richtig und notwendig, dabei muss aber darauf geachtet werden, dass die bewährten sozialen Sicherungssysteme einerseits gefestigt und stabilisiert werden und andererseits dem steten Wandel angepasst werden.



Was möchten Sie uns sonst noch mit auf dem Weg geben?

Wir hoffen auf eine hohe Wahlbeteiligung und erteilen der sozialen Spaltung und menschenfeindlichen Positionen eine klare Absage. Geht am 6. Mai wählen!