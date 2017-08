Mehr Kinder Erwartet : Stadt plant fast 100 neue Kita-Plätze

vergrößern 1 von 2 Foto: DPA 1 von 2

Neumünster | Die Stadt geht davon aus, dass die Zahl der Kinder in Neumünster in den kommenden Jahren wie im Bundestrend weiter steigt, und plant deshalb mehr Plätze in Kindertagesstätten. Zurzeit würden Gespräche geführt, um vier Projekte zu fördern, vor allem im Innenstadtbereich, teilte Jörg Asmussen, Fachdienstleiter Frühkindliche Bildung, jetzt mit.

Diese sollen nach Vorstellungen der Verwaltung dann insgesamt 10 bis 15 Plätze für Kinder im Alter von unter drei Jahren (U 3) und bis zu 80 Plätze für Drei- bis Sechsjährige (Ü 3) schaffen. „Die Vorlagen für die Kommunalpolitiker werden wir im Herbst oder Winter in die Gremien geben“, sagte Asmussen. Entscheiden muss letztlich die Ratsversammlung.

Finanziert werden sollen die zusätzlichen Angebote aus dem Landesinvestitionsprogramm zum Ausbau der Kindertagespflege. 1,55 Millionen Euro stehen hier für Neumünster bereit. 12 300 Euro davon wurden erst abgerufen für Qualitätsverbesserungen in den Kitas Mäusenest und Nepomuk. „Es besteht eine Absprache mit dem Verwaltungsvorstand, dass erst bewertet wird, ob eine Maßnahme notwendig ist, um dann Fördermittel zu beantragen. In keinem Fall sollte eine Maßnahme nur beantragt werden, weil es dafür Fördergelder gibt. Aber jetzt ist ein Punkt, an dem wir wieder Bedarf sehen“, sagte Asmussen.

Investitionsprogramme hat die Stadt in den vergangenen Jahren gut genutzt. Seit 2008 flossen in zwei Bewilligungszeiträumen bereits über 2,1 Millionen Euro in 218 neue U 3-Plätze, unter anderem im Neubau der Waldorf-Kita an der Schwabenstraße. Auch die Kitas St. Elisabeth, Zwergenland, Nepomuk, Schwedenhaus sowie Faldera und die Spielgruppe in Gadeland profitierten. Aus dem Bundesinvestitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015-2018“ bezog die Stadt knapp 12 000 Euro, unter anderem für Räume für das Familienzentrum Kita Schwedenhaus.

Aktuell werden in Neumünster 34,6 Prozent der U 3-Kinder und 95,8 Prozent der Ü 3-Kinder betreut.

von Christian Lipovsek

erstellt am 25.Aug.2017 | 08:00 Uhr