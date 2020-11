Nach Aus für Schulverpflegung : Stadt Neumünster sucht Alternative zur Safety Villa

Ein erneuter Regelbetrieb mit dem bisherigen Caterer scheint immer unwahrscheinlicher. Hilfe kommt vom DRK.

18. November 2020, 17:36 Uhr

Es ist nur ein einziges Wort, das Carsten Hillgruber in seiner erneuten Stellungnahme zum Lieferstopp der Safety Villa beim Mensaessen für die Schulen ergänzt – aber das lässt aufhorchen. Die Stadt arbeite sehr intensiv an „alternativen Lösungen“, sagt der Erste Stadtrat. Demnach und auch nach dem, was man aus Schulkreisen hört, wird eine Rückkehr zum Regelbetrieb mit dem bisherigen Caterer immer unwahrscheinlicher.

Safety Villa hatte Anfang des Monats den Betrieb an mindestens acht Schulen im Stadtgebiet kurzfristig mit der Begründung eingestellt, die Mitarbeiter müssten vor Corona geschützt werden. Zudem sei der Umsatz nicht mehr kostendeckend (der Courier berichtete).

Einige der betroffenen Schulen haben mittlerweile eigene Übergangslösungen erarbeitet oder stehen kurz davor. So arbeitet etwa die Wilhelm-Tanck-Schule nun mit der Küche der DRK-Fachklinik am Hahnknüll zusammen. Von dort gibt es jeden Morgen eine Lieferung mit Brezeln oder Croissants, Müsliriegeln, wechselndem Obst und Mineralwasser. Schüler der Wahlpflichtkurse „Lernen durch Engagement“ packen daraus rund 30 Tüten pro Tag und verkaufen diese dann zum Selbstkostenpreis von 1,50 Euro coronakonform an die Mitschüler. „Das läuft sehr gut“, sagt Schulleiter Sören Viohl.

Und das sagen weitere betroffene Schulleiter:

Immanuel-Kant-Schule „Wir haben die Öffnungszeiten unserer Mensa sehr eingeschränkt. Die Kinder bringen ihr Essen selbst mit und können es dann dort einnehmen“, erklärt Rektorin Elke Jönsson. Zudem habe die von Schülern betriebene „Kantine“ einen großen Zulauf. Dort werden unter anderem Müsliriegel und andere abgepackte Snacks verkauft. „Es kann nicht sein, dass eine Einrichtung wie unsere keine Verpflegung bekommt“, sagt Jönsson. Sie hat deshalb Gespräche mit umliegenden Bäckern aufgenommen.

Alexander-von-Humboldt-

Schule „Wir haben ein großes Interesse, dass wir bald wieder Essen bekommen“, betont Schulleiter Philip Kraft. Auch er habe alternative Angebote im Auge. „Wir werden nicht endlos warten, bis ein neuer Anbieter gefunden ist.“ 50 bis 60 warme Mahlzeiten seien vor dem Lieferstopp an dem Einfelder Gymnasium pro Tag abgenommen worden. Kraft: „Das hat auch unter Corona sehr gut und unter Einhaltung aller Bestimmungen geklappt.“

Gemeinschaftsschule Faldera Die Absage der Safety Villa sei sehr plötzlich gekommen, erklärt Schulleiter Norbert Freund. Er sieht die Stadt als Schulträger in der Pflicht. „Ich gehe davon aus, dass ab Dezember wieder ganz normal Essen geliefert wird“, sagt er.

Gemeinschaftsschule Brachenfeld Derzeit laufe überhaupt kein Versorgungsbetrieb für die Schüler, sagt Schulleiter Thore Schwilp. Die Mensa werde allerdings geöffnet, wenn sich Jungs oder Mädchen selbst ihr Essen mitbringen und dieses mit Besteck zu sich nehmen, erklärt er und hofft, dass es bald zu einer besseren Lösung kommt.

Hans-Böckler-Schule Hier ist der Mensabetrieb – wie berichtet – komplett eingestellt. Die Mittagspause ist von der Schulleitung entsprechend gekürzt worden.