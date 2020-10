Gibt es bald Currywurst und Pommes am Strand? : Stadt Neumünster soll neuen Kiosk am Einfelder See prüfen

Das Bündnis für Bürger (BfB) kann sich eine dauerhaft geöffnete, verpachtete Verkaufsstelle an der Schanze vorstellen.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

26. Oktober 2020, 14:56 Uhr

Ein früherer Kiosk ist schon vor Jahrzehnten abgebrannt, ein Imbisswagen hat sich danach nicht lange gehalten. Nun startet das Bündnis für Bürger (BfB) einen neuen Anlauf für einen Verkaufspavillon an der Schanze des Einfelder Sees. Ein entsprechender Prüfauftrag an die Verwaltung liegt für die Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Mittwoch (Beginn: 17.30 Uhr in der Stadthalle) vor.

„Einfeld vergibt sich was, wenn es diese Chance nicht nutzt“, sagt Horst Hamann, der gemeinsam mit Andreas Gärtner den Antrag ausgearbeitet hat. Denn gerade im Sommer, wenn der benachbarte Bordesholmer See „wie so oft durch starken Algenbewuchs nicht benutzt werden darf, können wir die Badegäste nach Neumünster holen“, sagt Hamann. Gleichzeitig wäre wohl eine ganzjährige Betreuung von Toiletten gewährleistet. „Am Bordesholmer See und am Borgdorfer See funktioniert das ja auch“, fügt Andreas Gärtner an, der auch Thomas Michaelis (CDU) mit im Boot sieht. „Wir haben mit ihm schon darüber gesprochen und er fand das gut.“

Die Verwaltung soll insgesamt vier Punkte prüfen und in der übernächsten Sitzung dem Ausschuss berichten. Dem BfB schwebt vor, den Betrieb zur Pacht auszuschreiben. „Der Pächter kann über die Öffnungszeiten entscheiden“, sagt Hamann. Die Verwaltung soll auch die geplanten Bau- und Instandhaltungskosten und früheste Betriebseröffnung ermitteln.

Der Einfelder See sei ein Naturparadies und locke das ganze Jahr über sowohl Erholungssuchende aus der Region als auch Touristen an, sind sich Gärtner und Hamann einig. Für dieses Klientel und für Durchreisende mit einem Aufenthalt auf dem Parkplatz an der Schanze sei die Möglichkeit einer Pause mit Imbiss durch diesen Pavillon gegeben, ohne dafür ein Restaurant besuchen zu müssen. Durch die zentrale Lage erhalte Einfeld zusätzlich „einen Sehpunkt“. Und: Die Attraktivität des Strandes steige, denn Badegäste könnten im Sommer ihren Bedarf decken, ohne sich umkleiden zu müssen.

Weiteres Thema der öffentlichen Sitzung ist der Baubeschluss für den umstrittenen überdachten Kinderspielplatz am Klostergraben. Er soll inklusive Planung fast 750.000 Euro kosten.

Außerdem geht es um das Neubaugebiet am Schwarzen Weg (der Courier berichtete) und die Änderung des Bebauungsplans „Entwicklungsfläche Nord / A 7“. Für die Umsetzung des Baukonzeptes von Edeka sollen die getroffenen Festsetzungen, insbesondere im Hinblick auf die Höhe baulicher Anlagen und die festgesetzte Verkehrsfläche im Bereich der Wendeanlage, geändert werden. Ergänzend soll der Bereich des Kreisverkehrs in der Rendsburger Straße überplant werden, da dort gegenüber dem Ausgangsbebauungsplan ein geringfügig größerer Flächenbedarf besteht.