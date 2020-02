Tipps zum richtigen Verhalten : Stadt Neumünster schaltet Bürgertelefon zum Corona-Virus

Unter 3322-888 gibt’s Infos zum richtigen Verhalten. Bei Schulfahrten wird im Einzelfall entschieden.

28. Februar 2020, 19:40 Uhr

Neumünster | Wer Husten oder Fieber hat, sollte weder zur Arbeit noch zum Einkaufen gehen und insgesamt den Kontakt zu anderen Menschen meiden. Das ist einer der Tipps, den die Stadt mit Blick auf das neue Corona-Virus nun besorgten Neumünsteranern auch am Bürgertelefon gibt. Seit Freitagmittag ist es unter Tel. 3322-888 geschaltet, teilt Stadtsprecher Stephan Beitz mit.

Stadt ist gut vorbereitet

Die Leitende Amtsärztin Dr. Alexandra Barth vom Fachdienst Gesundheit betonte am Freitag noch einmal, die Stadt sei vorbereitet auf eine mögliche weitere Ausbreitung. Auch das Friedrich-Ebert-Krankenhaus hat alle Vorkehrungen für das bevorstehende Wochenende getroffen.

Unterdessen rücken nun auch die Schulen und Kindertagesstätten-Einrichtungen in Neumünster in den Fokus, da sich das neuartige Virus hier besonders schnell ausbreiten könnte.

Für die Kitas gelten die allgemeinen Regeln der Hygiene. Hierüber sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen einer Dienstversammlung am Freitag turnusmäßig unterwiesen worden. Stephan Beitz, Stadtsprecher

Auf diese Maßnahmen weist auch Schulrätin Bettina Becker hin. Die Schulen im Land würden ständig vom zuständigen Ministerium über den neusten Stand unterrichtet. Zudem seien neue Informationen über geplante Klassenreisen veröffentlicht worden.

Klassenfahrten: Jeder Fall wird einzeln entschieden

So sollte in jedem Einzelfall gemeinsam mit Schülern, Eltern und Lehrern abgewogen werden, „ob die geplante Auslandsfahrt angetreten werden sollte oder gegebenenfalls auch verschoben oder storniert werden kann, auch unter Berücksichtigung etwaiger Reiserücktrittskostenversicherungen“, sagt Bettina Becker. Unabhängig davon sollten die Schulen die Hinweise des Bundesgesundheitsministeriums zum Umgang mit dem Corona-Virus und die Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes beobachten und vor allem bei der Planung von Schulfahrten berücksichtigen, so Becker. „Das Gesundheitsministerium des Landes hat außerdem die wichtigsten Informationen ins Internet eingestellt“, betont die Schulrätin.

Donnerstag gab es den ersten Fall in Schleswig-Holstein

Der Erreger der Lungenkrankheit COVID-19 war zuerst im Dezember in der zentralchinesischen Stadt Wuhan aufgetreten. Seitdem sind in Festlandchina nach offiziellen Angaben mittlerweile mehr als 2800 Menschen an den Folgen der Infektion mit dem neuen Virus gestorben. Mehr als 79.000 Menschen haben sich angesteckt, rund 36.000 Patienten haben sich von der Krankheit erholt. In Europa gibt es die meisten Infizierten in Italien – aktuell etwa 655, von denen 17 starben. In Schleswig-Holstein gab es den ersten Fall am Donnerstag.

