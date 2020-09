Ab Sonnabend : Stadt Neumünster nimmt kostenfrei Laub an

Acht Sammelplätze gibt es in der Stadt. Die Regelung gilt nur für Kleinmengen.

von Sonja Kröger

02. September 2020, 16:25 Uhr

Ab Sonnabend, 5. September, können die Bürger auch in diesem Jahr wieder kostenfrei Laub auf den Wertstoffsammelplätzen der Stadt abgeben. Diesen kostenlosen Service bietet das Technische Betriebszentrum (TBZ) bis zum 31. März auf den acht Sammelplätzen in der Niebüller Straße, Oberjörn, an der KSV-Halle, Carlstraße, Kreuzkamp, Mühlenstraße, Krogredder und am Waldwiesenweg sowie die Stadtwerke (SWN) im Abfallwirtschaftszentrum Wittorfer Feld an.

Die städtischen Wertstoffsammelplätze sind sonnabends von 8 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. In der Woche kann das Laub kostenfrei montags bis donnerstags von 7 Uhr bis 15 Uhr und freitags von 7 Uhr bis 13 Uhr beim TBZ in der Niebüller Straße 90 abgegeben werden. Es werden Kleinmengen von Laub (Kofferraumladung Pkw, Schubkarren) kostenfrei angenommen. Das TBZ macht darauf aufmerksam, dass die Abgabe von anderen Gartenabfällen wie Rasenschnitt, Sträucher oder Pflanzen weiterhin kostenpflichtig ist.