Dank und Anerkennung : Stadt Neumünster fördert Spitzensport mit 15.000 Euro

Fünf Einzelathleten und eine Mannschaft kommen in den Genuss von Zuwendungen.

Neumünster | Erstmals nach längerer Pause gewährt die Stadt wieder eine Spitzensportförderung. In jedem Jahr sollen dafür fortan maximal 15.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung stehen. Jederzeit an einem Strang Ziel der Stadt ist, die hervorragenden sportlichen Leistungen auf den höchsten nationalen und internationalen Ebenen zu würdigen, zu fördern und damit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.