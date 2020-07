Gericht : Spring-Break-Veranstalter wurde in Hamburg verurteilt

Der 39-Jährige erhielt eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten, die auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist.

von Susanne Otto

13. Juli 2020, 15:45 Uhr

Vor gut einem Jahr ist das Spring-Break-Festival in Bornhöved kurzfristig abgesagt worden (der Courier berichtete). Wegen der daraus resultierenden Verpflichtungen, unter anderem gegenüber Besuchern und Standbetreibern, wurde der Veranstalter jetzt verurteilt:

20 Monate Haft auf Bewährung lautet das Urteil.

Vor der Verhandlung war der 39-jährige Veranstalter bereits in Untersuchungshaft gewesen, allerdings war er schon vor der Verhandlung wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Das Amtsgericht Hamburg Mitte verurteilte den Mann wegen Betruges in zwölf Fällen, wie die Pressestelle der ordentlichen Gerichte in Hamburg mitteilte. Die Strafe von einem Jahr und acht Monaten ist auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss der Mann 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Für das Festival in Bornhöved waren über 40 Acts, eine Pyroshow und Campingmöglichkeiten für das Wochenende vom 31. Mai bis zum 1. Juni 2019 angekündigt worden. Auf dem Gelände an den Kleingärten sollten unter anderem Culcha Candela, House Mafia, Dopebwoy, Pulsedriver und etliche Discjockeys auftreten. Etwa 10.000 Besucher wurden erwartet. Zwei Tage vor dem Start war das Festival abgesagt worden.