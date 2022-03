Der Sport und die Corona-Krise : Sportvereine in Neumünster trotzen Corona: Mitgliederzahlen viel besser als erwartet

Die Statistik per 1. Januar 2022 bestätigt die schlimmsten Befürchtungen nicht. Das zweite Jahr in der Pandemie hat nur wenigen Clubs wirklich geschadet. VfR, MTSV Olympia und der Tanzsport sind die großen Verlierer.

Neumünster | Es war „die große Minusbilanz“ – so jedenfalls titelte der Holsteinische Courier in seiner Printausgabe vom 27. März 2021, als es um die Aufarbeitung der Mitgliederzahlen in Neumünsters Sportvereinen per 1. Januar 2021 ging. Corona hatte erwartungsgemäß tiefe Spuren hinterlassen, und es gab nicht wenige, die dem Sport für den Jahresverlauf 2021 eine no...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.