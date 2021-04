Querpass : Sport in Neumünster gibt ein starkes Statement ab

Vereine trotzen der Pandemie und bringen ihre Personalplanungen voran.

Avatar_shz von Arne Schmuck

16. April 2021, 19:07 Uhr

Namen sind Nachrichten. Denn hinter jeder Person steckt eine Geschichte – nicht selten sogar eine ganz schön spannende. Es mag für den einen oder anderen irgendwie abstrus wirken, wenn Vereine oder Mannschaften dieser Tage bekannt geben, wen sie verpflichten oder mit wem sie die Zusammenarbeit verlängern. Schließlich ist ja immer noch Coronazeit. Und gerade in und um Neumünster liegt der Wettkampfbetrieb in sämtlichen Sportarten weiterhin auf richtig dickem Eis, was in dieser Woche durch die Entscheidung gegen die Modellprojekte in unserer Stadt noch einmal fett unterstrichen wurde. Die vermeldeten Personalien sind jedoch ganz und gar nicht abstrus, sondern sie sind ein starkes Statement des Sports. Vereine und Mannschaften lassen sich nicht beeindrucken, sondern trotzen einer Zeit, die einfach nicht enden will und die uns nach wie vor auf eine elende Geduldsprobe stellt. Jede noch so kleine Personalie zeugt von Zuversicht und nährt die Hoffnung, dass es bald wieder losgehen kann. Und so freut sich unsere Redaktion bereits auf die nächsten Nachrichten, die auf eine Personalplanung für die Zeit nach der Pandemie abzielen. Durchhalten, Freunde!