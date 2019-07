SHMF in Neumünster : Spielstätten-Plakette für den Gerisch-Skulpturenpark

450 Besucher erlebten am Sonntag nicht nur ein gelungenes Matinee-Konzert, sondern auch die Auszeichnung des Parks.

28. Juli 2019

Mit seinen weitläufigen Parkanlagen, kunstvollen Plastiken und der pittoresken Jugendstilvilla ist der Gerisch-Skulpturenpark schon lange eine Institution der Kultur in Neumünster. Seit 2006 ist auch das Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) dort zu Gast. Nun wurde Stiftungsleiterin Brigitte Gerisch feierlich die SHMF-Spielstätten-Plakette überreicht.

Der Park wurde damit als besondere Bühne des Festivals ausgezeichnet. Vor dieser versammelten sich gestern 450 Zuschauer zum „Festival Brass“ unter freiem Himmel. „Angefangen hat es bei uns auf der privaten Terrasse“, erinnerte sich Brigitte Gerisch. Heute findet das Matinee-Konzert mit Blasmusikern und Harfe auf der Terrasse der Villa Wachholtz statt.

Für den Gerisch-Skulpturenpark ist die Plakette eine ganz besondere Auszeichnung. Mit der Gerisch-Stiftung setzt sich Brigitte Gerisch seit 2001 für Bildung und Kultur in der Stadt ein. Zur Kultur gehört neben der bildenden Kunst, die im Park ausgestellt wird, eben auch die Musik, findet Brigitte Gerisch. „Jedes Bausteinchen macht uns stärker“, sagte sie und hofft, dass der Skulpturenpark durch die Plakette ein noch breiteres Publikum anzieht.

Im Park auf den Hängen und unter den Bäumen hatten es sich unterdessen 450 Zuschauer auf mitgebrachten Stühlen und Picknickdecken gemütlich gemacht. Das waren 50 mehr als im letzten Jahr. „Das Konzert war so schnell ausverkauft, dass wir uns überlegt haben, noch 50 weitere Plätze anzubieten“, so die Hausherrin. Der Park böte Platz für noch mehr Zuschauer. „Aber dann bekommen wir Probleme mit den Sanitäranlagen“, stellte sie lachend klar. Das Mitbringen eigener Sitzgelegenheiten gehört zum Flair des Open-Airs.

Die Blechbläser eröffneten ihr Konzert mit viel Pathos und der „Olympic Fanfare and Theme“ von John Williams. Einen besonderen Höhepunkt bot Swantje Wittenhagen, als sie zusammen mit den Bläsern ihre Harfe zum Klingen brachte. Die „Introduktionen und Variationen über das Vyšehrad-Thema von Friedrich Smetana“ klangen trotz der unterschiedlichen Instrumente höchst harmonisch. Zum Schluss wurde es noch einmal fetzig. Bei „Three Brass Cats and One More Cat“ holten die Musiker noch einmal alles aus den Instrumenten heraus. Das Publikum gab tosenden Beifall.

Viele Besucher berichteten, dass sie schon häufiger das Matinee-Konzert besucht hätten. Die Atmosphäre sei eine ganz besondere. Da verwundert es kaum, dass nach dem Konzert viele Gäste auf der Wiese noch ein wenig die Sonne genossen.