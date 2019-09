Bordesholm : Spiegel abgefahren: Weißer Klein-Laster gesucht

In der Bordesholmer Bahnhofstraße passierte der Unfall.

Avatar_shz von hc

05. September 2019, 14:15 Uhr

Bordesholm | Bereits am Dienstag, 3. September, um 8 Uhr befuhr eine 65-Jährige mit ihrem Renault Megane die Bahnhofstraße in Bordesholm. Beim Vorbeifahren an einem parkenden Klein-Lkw fuhr sie sich an ihrem Auto den rechten Außenspiegel ab.

Verkehrsbedingt konnte sie nicht sofort anhalten. Als sie im Unfallort zurückging, war der weiße Klein-LKW nicht mehr vor Ort.

Nun wird der Fahrer dieses Fahrzeug gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 04322/96100 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?