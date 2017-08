Baustelle : Sperrung Kieler Straße: Einige bretterten durch die Baustelle

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Neumünster | Lag es an der tagelangen Vorwarnung mit großen Schildern und Blinklicht an verschiedenen Stellen oder am geringen Autoverkehr aufgrund der Sommerferien? Gestern verlief die Vollsperrung der Kieler Straße zwischen Johannisstraße und Bismarckstraße erstaunlich problemlos. Kein einziges falsch geparktes Auto musste abgeschleppt werden, sagte Max Janßen, Leiter der Arbeitsgruppe Ordnungs- und Verkehrsdienst im Rathaus, bei dem alle Verkehrsprobleme für diesen Bereich aufliefen.

Allerdings wurden drei Anwohner der Kieler Straße morgens aus dem Haus geklingelt, damit sie ihre Autos wegfuhren. „Kfz-Halter, die ihr Auto an einer öffentlichen Straße parken, müssen sich alle drei Tage darum kümmern, ob alles zum Rechten steht“, so Janßen.

So floss der Verkehr stadtauswärts vom Kuhberg auf die Kieler Straße in die Johannisstraße Richtung Bahnhof. Sehr viele einheimische und auswärtige Autofahrer – definitiv keine Anlieger – umkurvten allerdings die erste halbseitige Sperrung bei der Johannisstraße, um dann rechts in die Joachimstraße Richtung Christianstraße abzubiegen. Etwas kurios muteten dagegen die Wege vor allem auswärtiger Autofahrer an, die nicht nur die erste Sperrbake mit der Aufschrift „Anlieger bis Baustelle frei“ rechts liegen ließen, sondern auch die zweite bei der Einmündung Anscharstraße mit derselben Aufschrift samt dem Sackgassenschild ignorierten und dann entweder versuchten, verbotenerweise rechts in die Anscharstraße entgegen der Einbahnstraße einzubiegen oder direkt weiter auf die Baustelle zuzufahren. Prompt landeten sie dort, wo es nicht mehr weiter ging und mussten wenden, was mit einem normalen Pkw problemlos ging, für einen Laster aus Lüneburg allerdings zum Rangiermanöver wurde.

„Wir haben die Baustelle genau im Blick. Die Autofahrer müssen sich erst an die neue Straßenführung gewöhnen, das dauert ein bis zwei Tage“, sagte Benjamin Treptau, zuständiger Bauleiter der Stadtwerke. Er und auch Bauarbeiter beobachteten, dass sowohl ein Auto- als auch ein Motorrollerfahrer einfach an einem halbseitigen Sperrgitter vorbei direkt durch die Baustelle bretterten. Daraufhin wurde nachmittags die Baustelle auf der Seite Richtung Anscharstraße komplett „versiegelt“.

Gestern wurde die Baustelle eingerichtet und Baumaterial antransportiert. Am Mittwoch nächster Woche sollen dann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen, sagt Treptau. Die Sperrung soll voraussichtlich bis November dauern (der Courier berichtete).

von Gabriele Vaquette

erstellt am 18.Aug.2017 | 11:20 Uhr