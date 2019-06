Kripo Neumünster ermittelt : Sperrmüll an einem Mehrfamilienhaus brennt

Die Feuerwehr kann noch rechtzeitig eingreifen, bevor größerer Schaden entsteht.

von hg

28. Juni 2019, 11:56 Uhr

Neumünster | Gerade noch rechtzeitig konnte die Feuerwehr in Neumünster am Donnerstagabend ein Feuer an einer Hausfassade an der Wasbeker Straße löschen. Gegen 21.50 Uhr war ein brennender Sperrmüllhaufen gemeldet worden.

Die Flammen hatten bereits die Fassade des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Eine Fensterscheibe ist durch die Hitzeeinwirkung geplatzt. Personen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 04321/9450 an die Polizei Neumünster erbeten.

