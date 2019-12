Verein Lebenshilfe : Spendentrichter in den Holstenhallen hilft Menschen mit Behinderung

Die KFM Kabel- und Fernmelde-Montage Gesellschaft spendete den mobilen Spendenbehälter.

von Hannes Harding

13. Dezember 2019, 18:44 Uhr

Welche Münze zieht die meisten Kreise in einem großen Trichter? Dies können die Besucher der Holstenhallen selbst herausfinden, denn seit gestern steht ein Spendentrichter für den Verein Lebenshilfe für Behinderte Neumünster im Eingang zum Forum.

Die KFM Kabel- und Fernmelde-Montage Gesellschaft aus Schwentinental bei Kiel stiftete den grün-weißen Spendenbehälter. Die KFM ist langjährige Geschäftspartnerin des Lebenshilfewerks, so Thorsten Golks, Leiter des Fundraisings des Lebenshilfewerks Neumünster.

Lebenshilfewerk-Geschäftsführer Bernd Sandfort erklärte, es stehe noch kein genauer Verwendungszweck für die Spenden fest. Sie würden aber dazu beitragen, die verschiedenen Projekte des Lebenshilfevereins zu unterstützen, darunter Veranstaltungen, Trommelkurse oder Urlaubsfahrten.

Nach Aussage von Holstenhallen-Geschäftsführer Dirk Iwersen soll der Trichter mobil bleiben und immer dort platziert werden, wo die meisten Menschen die Eingänge zu Veranstaltungen benutzen. So wie derzeit am Eingang zur Mega-Lan-Party Northcon: Schon nach wenigen Minuten fanden sich die ersten Interessierten, die ihre Münzen gespannt in den Trichter rollen ließen.

Die Vertreter des Lebenshilfewerks planen, weitere Spendentrichter an von vielen Menschen besuchten Orten aufzustellen. Dafür werden laut Golks noch geeignete Partner gesucht.