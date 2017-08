Kleingartenkonzept : SPD gegen Einfamilienhausbebauung

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Bei der SPD stößt immer noch sauer auf, dass das Kleingartenentwicklungskonzept von „Jamaika“, also CDU, FDP und Grünen, ohne weitere Aussprache am 18. Juli in der Ratsversammlung beschlossen wurde. Es gilt nun jedoch als Planungsgrundlage und muss jetzt mit Leben gefüllt werden.

Die SPD-Fraktion habe daraufhin nochmal das Gespräch mit den Kleingärtnern gesucht und dabei festgestellt, „dass insbesondere die vorgesehene Einfamilienhausbebauung auf Kritik stößt“, sagte SPD-Ratsfrau Franka Dannheiser. Sie spricht sich für die sogenannte „holländische Lösung“ aus: In den Niederlanden werde bei frei werdenden Kleingartenflächen grundsätzlich eine verdichtete Bebauung geplant. „Mit der Folge, dass sich die Mieter dort wieder für die noch bestehenden Kleingärten interessieren und diese so revitalisiert werden“, erklärte Franka Dannheiser. Es mache daher wenig Sinn, an solchen Stellen eine Einfamilienhausbebauung auszuweisen.

Als vorrangig zu verfolgende Ziele bezeichnete Franka Dannheiser

>die „bedarfsgerechte, qualitative Fortentwicklung bestehender Anlagen“,

>die „Entwicklung eines Zusammen- und Verlegungsmanagements zur Sicherung bestehender Anlagen“,

> die „Entwicklung von Kleingartenparks nach Möglichkeit aus bestehenden Anlagen“ und

> „Kooperationkonzepte für die Zusammenarbeit von Trägern von Kleingartenanlagen mit Schulen und sozialen Einrichtungen“.

Auch Hansheinrich Gräfe, der Vorsitzende des Kreisvereins der Kleingärtner, glaubt, dass sich Bewohner von Geschosswohnungen eher für einen Kleingärten interessieren als Eigenheimbesitzer. „Das Konzept an sich ist aber trotzdem schlüssig“, sagte er zum Courier. Die Kleingärtner seien bei der Erstellung des Konzepts mit eingebunden worden. „Es hat sich meines Wissens noch niemand dagegen ausgesprochen“, sagte Gräfe.

Für den Verein der Kleingärtner sei es jetzt wichtig, Planungssicherheit zu haben und Unterstützung von der Stadt zu bekommen, etwa bei der Baum- und Knickpflege durch das Technische Betriebszentrum. „Da brauchen wir Hilfe“, so Gräfe. „Im Detail bei der Feinplanung mag sich auch vieles anders darstellen. Bevor gebaut wird, muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan erstellt werden. Und da haben die Parteien, Stadtteilbeiräte und Anlieger wieder Mitwirkungsmöglichkeiten“, sagte Gräfe.

von Rolf Ziehm

erstellt am 15.Aug.2017 | 09:55 Uhr