Kreisverband Neumünster : SPD eröffnet Kommunalwahlkampf

vergrößern 1 von 2 Foto: Harding 1 von 2

von Hannes Harding

erstellt am 11.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Es war kein gutes Jahr für den SPD-Kreisverband Neumünster. Zwei verlorene Wahlen hatten die gut 80 Genossen in den Knochen, als sie gestern im Restaurant der Holstenhallen den Weg für den nächsten Meilenstein einschlagen sollten — die Kommunalwahl in sechs Monaten. Die Herausforderung angehen wollen die Sozialdemokraten offensiv angehen – unter Führung von Kirsten Eickhoff-Weber. Sie wurde mit 90 Prozent der Stimmen als Vorsitzende des Kreisvorstandes bestätigt.

In ihrer Rede zeigte sich Eickhoff-Weber kämpferisch. Sie dankte den Ortsvereinen und den Jusos für ihren Einsatz bei der Bundestagswahl und hob ihre wichtige Rolle in Zukunft hervor. Nur mit mehr Nähe zu den Themen, die den Bürger wirklich bewegen, werde es gelingen, die eigenen Ziele zu platzieren. Die Ortsvereine seien die Basis für notwendige Veränderungen. Und davon gebe es in Neumünster genug. Die Vorsitzende kündigte ein „längeres Kommunalwahlprogramm“ an. „Denn es muss vieles anders werden in dieser Stadt.“ Sie werde den Wahlkampf „mit meiner Erfahrung, einem guten Netzwerk und viel Herzblut“ führen, sagte sie.

Eickhoff-Weber nahm Bezug auf den gerade vorgestellten Armutsbericht. „Wir haben zu viel prekäre Beschäftigung in Neumünster und zu viele Pendler auf guten Jobs“, betonte sie und nahm den parteilosen Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras in die Pflicht. „Der OB muss endlich erkennen, dass sich Wirtschaftswachstum nicht an verkauften Quadratmetern Gewerbefläche bemisst.“ Zugleich hinke die Stadt bei der Schaffung von sozialem Wohnraum hinterher. „Von den vielen Millionen, die das Land dafür zur Verfügung stellt, kommt in Neumünster nicht genug an.“

Insbesondere mit der Bauverwaltung ging der ebenfalls wiedergewählte stellvertretende Vorsitzende Volker Andresen (84 Prozent) kritisch ins Gericht. Obwohl es der SPD gelungen sei, mit Thorsten Kubiak einen weiteren Stadtrat zu installieren, herrschten dort noch immer „stark verkrustete Strukturen“. Dem OB warf Andresen in diesem Zusammenhang Führungsschwäche vor. Zugleich machte der Fraktionschef in der Ratsversammlung deutlich, dass man jeden Versuch, kommunale Unternehmen wie die Stadtwerke oder das Krankenhaus zu privatisieren, rigoros ablehnen werde. „Die SPD steht für kommunale Unternehmen.“

Als Gastredner war Jürgen Weber, Kreisvorsitzender der SPD Kiel gekommen. Der Historiker beleuchtete die Bedeutung des 9. November für die Demokratie in Deutschland, den Tag, an dem Philipp Scheidemann 1918 die Republik ausgerufen hatte, den Tag der Reichspogromnacht und des Mauerfalls. Ein Tag, der mahne, dass Demokratie immer wieder neu errungen werden müsse.

Ergebnisse der Wahlen: Vorsitzende: Kirsten Eickhoff-Weber, Stellvertreter: Volker Andresen, Jo Blane: Kreiskassierer: Thorsten Klimm, Beisitzer: Jörn Kubon (West), Manfred Zielke (Einfeld), Werner Didwischus (Faldera). Jann Franken (Schwale), Hasan Horata (Gadeland), Gerrit Köhler (Tungendorf), Hans-Jürgen Holland (Süd).