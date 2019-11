Tungendorf : Sparkasse spendet 2500 Euro für die Jugendwehr Neumünster

Mit dem Geld wurden Funkgeräte, Flipchart und ein Zelt für die Öffentlichkeitsarbeit gekauft.

Christian Lipovsek

26. November 2019, 13:16 Uhr

Es ist schon eine kleine Tradition: Immer in der Vorweihnachtszeit unterstützt die Sparkasse Südholstein die Jugendfeuerwehren in Neumünster mit einem Geldregen. Am Montagabend überbrachte diesmal Heiko Jonas, Filialdirektor aus Kaltenkirchen, den symbolischen Geldsack mit 2500 Euro zur neuen Jugendfeuerwehr nach Tungendorf.

„Wir machen das immer sehr gerne, denn ehrenamtliche Tätigkeit liegt uns besonders am Herzen. Und gerade die Jugendarbeit bei der Feuerwehr ist eine wichtige Sache. Da geben wir Euch gerne dieses Feedback für Eure tolle Arbeit“, betonte Jonas. Stadtjugendfeuerwehrwart Timo Reich dankte und erklärte, mit dem Geld seien unter anderem Funkgeräte, Mannschaftsaufstellplanen, ein Flipchart sowie ein Zelt gekauft worden, das für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt werden soll. „Das Material kommt allen vier Jugendwehren in der Stadt zugute, also nicht nur Tungendorf, sondern auch Mitte, Wittorf und Gadeland“, sagte er.

Stadtbrandmeister Heiko Kaack unterstrich in seiner kurzen Dankesrede, die Jugendarbeit sei ein wichtiger Bereich der Feuerwehr, „gerade für die Mitgliedergewinnung und Mitgliederhaltung“.