Neumünster : Sparkasse legt gute Zahlen vor

Betriebsergebnis steigt im vierten Jahr in Folge. Mehrzahl der 140 000 Kunden nutzt inzwischen das Online-Banking.

von Dörte Moritzen

18. April 2018, 08:00 Uhr

Neumünster | Die Sparkasse Südholstein konnte 2017 zum vierten Mal in Folge ihr Betriebsergebnis steigern. Im operativen Geschäft steht unter dem Strich ein Plus von 36 Millionen Euro. Auch die Bilanzsumme stieg erstmals seit vier Jahren wieder über Marke von 5 Milliarden Euro.

Dennoch sprach der Vorstandsvorsitzende Andreas Fohrmann bei der Vorstellung der Bilanz nur von einem „grundsätzlich zufriedenstellenden Geschäftsjahr“. In der anhaltenden Niedrigzinsphase mit geringen Margen sei der Kostendruck weiterhin hoch. Die Sparkasse müsse daher den 2014 eingeschlagenen Pfad der Neuausrichtung konsequent fortsetzen. Die Erfolge sind unverkennbar: Die Kredite, mit denen Südholstein vor 2014 von der Sparkassenorganisation gestützt werden musste, seien inzwischen zurückgezahlt.

Von den 2017 erzielten Erträgen von 134,4 Millionen Euro waren 96,7 Millionen Euro Zinsüberschüsse. Damit konnte die Sparkasse das Niveau von 2016 halten. Dagegen legte der Provisionsüberschuss deutlich auf den neuen Spitzenwert von 36,5 Millionen Euro zu. Die Kundenkredite stiegen netto, also Tilgungen schon eingerechnet, um 108,5 Millionen auf 4,1 Milliarden Euro. „Das ist eine enorme Zahl, auch im bundesweiten Vergleich“, sagte Fohrmann. Haupttreiber sei das Geschäft mit Unternehmen und Selbstständigen in der Region gewesen. Fohrmann: „Wir haben damit unsere Rolle als Hauptfinanzierer und Partner des Mittelstands in unserem Geschäftsgebiet deutlich unter Beweis gestellt.“

Auch die Kundeneinlagen stiegen um fast 170 Millionen Euro auf nunmehr 3,8 Milliarden Euro – ein Beleg für das Vertrauen in die Sparkasse. Die Kunden setzten im Niedrigzinsumfeld zusehends auf Wertpapiere und legten bei Partnern wie der Fondsgesellschaft Deka mehr als 924 Millionen Euro an – auch das sei ein neuer Rekordwert.

Stolz ist das Vorstandstrio Andreas Fohrmann, Martin Deertz und Eduard Schlett, dass die Beratungsleistung auch die Bankentester der Zeitung „Die Welt“ überzeugte. In Schleswig-Holstein belegte die Sparkasse Südholstein bei der Beratung von Firmenkunden, zur Baufinanzierung und beim Private Banking Platz 1.

Und die Beratung der rund 140 000 Kunden findet längst nicht mehr nur in der Filiale, sondern auch auf digitalen Kanälen wie der Internet-Filiale, per App oder Online-Berater statt. „Im vergangenen Jahr wickelten erstmals mehr als 50 Prozent der Kunden ihre Bankgeschäfte online ab“, so Fohrmann. Dieser Trend setze sich rasant fort.

Weitere Filialschließungen seien „für die nächsten Jahre“ nicht mehr geplant, versicherte Fohrmann. Im Gegenteil: Die Sparkasse Südholstein will nach dem neuen 2017 eröffneten Immobilien-Center im Karstadt-Haus in Neumünster weitere moderne Standorte in zentraler Lage eröffnen. Fohrmann kündigte für Ende 2018 eine neue Filiale in Trappenkamp sowie 2019 eine Filiale an der Ohechaussee in Norderstedt an.

Ab Freitag macht zudem eine neue mobile Filiale einmal die Woche in Bornhöved, Geschendorf, Hartenholm und Henstedt-Rhen (Kreis Segeberg) sowie in Ellerbek, Brande-Hörnerkirchen und Holm (Kreis Pinneberg) Halt.