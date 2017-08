Trappenkamp : Souveräner Sieg bei der NDR-Sommertour

vergrößern 1 von 2 Foto: Voiges 1 von 2

Trappenkamp | Es stimmte einfach alles: Gut gelaunt und bei bestem Wetter feierten am Sonnabend rund 5000 Besucher die große NDR-Sommertour-Party am Zentralen Omnibusbahnhof in Trappenkamp. Auch die Stadtwette, die sich der NDR ausgedacht hatte, wurde souverän über die Bühne gebracht.

Bereits um 18 Uhr hatten sich mehrere tausend Gäste auf der Festmeile eingefunden, um sich gemeinsam mit den Moderatoren Vèrena Püschel und Pascal Hillgruber auf den Abend einzustimmen. Begleitet wurde das fröhliche „Aufwärmen“ mit zahlreichen Spielen und Interviews. Musikalisch sorgte außerdem die Partyband „Hit Radio Show“ schon einmal für die ersten ausgelassenen Tanzeinlagen im Publikum.

Um 19.30 Uhr fiel der Startschuss für die Stadtwette, bei der die örtliche Feuerwehr und zahlreiche Helfer aus den Reihen der Zuschauer eine 30 Meter lange Löschkette bildeten, um 672 leere Getränkekästen weiterzureichen und in eine als Feuerwehrauto bemalte Kiste zu stapeln (der Courier berichtete). 20 Minuten hätten die Akteure dazu Zeit gehabt. Doch es lief alles wie am Schnürchen. Und bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde wurde der letzte Kasten, unter dem Jubel der Zuschauer, an seinen Platz gesetzt.

„Ich würde jetzt gerne sagen, dass es eine knappe Kiste war. Aber die Kameraden der Feuerwehr und ihre Helfer haben dieses Ding wirklich sensationell gerockt. Gute Zusammenarbeit zahlt sich eben aus“, lautete denn auch der anerkennende Kommentar von Pascal Hillgruber, der sich als Verlierer anschließend auf der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr aus Wahlstedt in schwindelnde Höhe begeben musste.

Stolz und glücklich über den Gewinn der Wette zeigte sich Trappenkamps Bürgermeister Harald Krille. „Das war eine sehr sportliche Herausforderung. Denn wir hatten pro Kiste nur zwei Sekunden Zeit. Aber wir haben richtig Gas gegeben und jetzt ist alles super“, freute er sich strahlend bei der Übergabe der Siegerurkunde. „Heute und in den letzten Wochen haben viele Unterstützer Tolles für diese Veranstaltung geleistet. Dafür bin ich dankbar und ich freue mich riesig über diesen Erfolg“, erklärte er weiter.

Dieser wurde am späteren Abend sogar noch einmal gesteigert. Denn die Gruppe „Marquess“ sorgte mit ihrem sonnigen Latino-Pop für ausgelassene Partystimmung. Mit ihren Liedern „El Temperamento“, „Arriba“ und „Bienvenido“ brachten Frontmann Sascha Pierro (Gesang), Christian Fleps (Keyboard) und Dominik Decker (Gitarre) die Hüften der Zuschauer ordentlich ins Schwingen. Und beim Hit „Vayamos Companeros“ ging schließlich – so lautete ja auch der Plan der Party – noch einmal richtig die Post ab.



