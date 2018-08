Sommerkonzert von Merlot auf Hof Viebrook

von Susanne Otto

13. August 2018, 15:31 Uhr

Am kommenden Freitag, 17. August, spielt die Gruppe Merlot im Rahmen der Sommerkonzerte von Holsteinseen ab 19 Uhr auf Hof Viehbrook, Viehbrooker Weg 6, in Rendswühren. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Garten statt, bei schlechtem Wetter im Saal.

Die fünf Musiker der Kieler Band Merlot treten seit 2006 öffentlich auf. Besondere Markenzeichen sind der vierstimmige Gesang und die außergewöhnliche Stimme von Sänger Willy Nehlsen. Helge Keipert, Peter Gronwald, Michael Neher, Willy Nehlsen und Florian Krampen spielen Folk, Blues, Pop – so richtig lässt sich die Musik von Merlot nicht einordnen. Es sind jedenfalls keine Coversongs berühmter Bands, sondern selbst komponierte und getextete Titel. Am mehrstimmigen Gesang proben, üben und feilen die Jungs von

Merlot ziemlich intensiv. Und das Ergebnis kann sich hören lassen. Der Eintritt zu dem Sommerkonzert in Rendswühren ist frei. Ein Hut geht rum.