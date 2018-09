Boostedt : Sommerkonzert des Mädchen-Musikzuges

Orchester spielt einen bunten Melodien-Reigen mit Schlagern und Kult-Hits.

von Gabriele Vaquette

01. September 2018, 14:28 Uhr

Einen bunten Reigen sommerlicher Melodien präsentiert der Mädchen-Musikzug Neumünster auf einem Konzert am Sonntag, 9. September, um 15 Uhr in der ehemaligen katholischen Kirche am Dannbarg 10. Die Musikerinnen werden unter der Leitung ihres Dirigenten Hans-Georg Wolos Titel wie den „Fliegermarsch“, ein Howard-Carpendale- und ein Bert-Kaempfert-Medley, „Rote Lippen muss man küssen“ und Kulthits aus den 80er-Jahren spielen. Außerdem stehen traditionell Ehrungen an. Karten (10 Euro) kann man unter Tel. 0 43 21 / 6 48 92 (Gerlinde Gullert) und Tel. 01 76 / 47 37 39 40 (Detlef Emmerlich) bestellen.