Moltsfelde Neumünster : So sehen die Zellen für Quarantänebrecher aus

Ab 1. Februar ist die Inhaftierung bei Verstößen gegen Regeln möglich. In der Jugendarrestanstalt Moltsfelde sind Räume hergerichtet.

von Gunda Meyer

21. Januar 2021, 19:05 Uhr

Ab 1. Februar können Personen, die sich in Schleswig-Holstein nicht an die Corona-Quarantäne halten, in der Jugendarrestanstalt (JAA) Moltsfelde inhaftiert werden. Die sechs Einzelhafträume sind in einem gesonderten Trakt schon fast fertig eingerichtet. „Damit haben wir endlich ein tragfähiges, dauerhaftes System, wie wir mit Quarantänebrechern umgehen können“, erklärt Dr. Sönke Schulz, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Landkreistages für die gemeinsame Koordinierungsstelle „Öffentlicher Gesundheitsdienst“.

Bislang sei es in den Kreisen im Land nur in Einzelfällen zu besonders renitenten Isolationsverweigerern gekommen, „diese bereiten den Behörden aber dann viel Ärger“, so Schulz. In Neumünster und im Kreis Segeberg ist jeweils ein solcher Fall bekannt. Während der Neumünsteraner mit einer so genannten Gefährderansprache der Polizei zum Einhalten der häuslichen Isolation bewegt werden konnte, kam die Person aus dem Kreis Segeberg, die psychisch erkrankt war, in Isolation in der Psychiatrischen Klinik in Rickling. „Bislang mussten wir da immer improvisieren. Aber jemanden in einer Klinik festzuhalten und einen Wachmann abzustellen, konnte auf Dauer nicht die Lösung sein“, erklärt Segebergs Landrat Jan-Peter Schröder.

Der Trakt der JAA, der für die Unterbringung der Quarantänebrecher genutzt wird, wird vom Kreis Segeberg betrieben. Die Stadt Neumünster unterstützt in logistischen Angelegenheiten wie zum Beispiel der Raumausstattung. Das Konzept für eine solche Inhaftierung hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde maßgeblich entworfen.

Die Hafträume sind mit Tisch, Stuhl, Bett und Fernseher sowie eigener Nasszelle ausgestattet. Auch Smartphone und Laptops sind erlaubt. „Drei der Haftzellen haben ein Fenster in den Innenhof. Diese werden wir als letzte besetzen und an den Fenstern, falls nötig, einen Sichtschutz anbringen. Außerdem bekommen die Personen dort ein Telefon ohne Kamera zur Verfügung gestellt, damit diese keine Bildaufnahmen von anderen Menschen, die in der Einrichtung untergebracht sind, machen und im Netz veröffentlichen können“, betont Schröder.

Ihre Zelle dürfen die Quarantänebrecher nicht verlassen. „Die maximale Aufenthaltsdauer ist die Zeitspanne der Quarantäne. Wir gehen jedoch in der Praxis davon aus, dass es sich nur um wenige Tage handeln wird. Vor der Haft muss der Fall schließlich erst einmal bekannt werden, dann folgt eine Gefährderansprache. Erst wenn die keinen Erfolg hat, kommt der Amtsgerichtsbeschluss zum Freiheitsentzug und schließlich die Einweisung in die JAA“, so Schulz. Die ärztliche Versorgung ist durch einen Arzt aus Neumünster sichergestellt. Auch psychologische Betreuung wird gewährleistet.

Versorgt werden die Quarantänebrecher von pensionierten Vollzugsbeamten (der Courier berichtete), die sich freiwillig gemeldet haben und für den Zweck wieder für eine Zeit beim Kreis angestellt werden. „Wir achten darauf, dass das Personal den bestmöglichen Schutz erhält. Wir stellen entsprechende Ausrüstung und der direkte Kontakt wird vermieden“, so Schulz.