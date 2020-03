Klostergraben Neumünster : So könnte der Spielplatz am Großflecken aussehen

Im Stadtteilbeirat Stadtmitte wurde über die ersten Entwürfe zur Umgestaltung des Areals diskutiert.

von Gunda Meyer

13. März 2020, 19:59 Uhr

Zwei Trampoline, eine überdachte Kletterkombination, ein Sandkasten und ein Kreisel: Das sind die wesentlichen Elemente, aus denen der neue Kinderspielplatz am Eingangsbereich zum Klostergraben entstehen soll. Der Abteilungsleiter beim Grünflächenamt, Heiner Feilke, stellte im Stadtteilbeirat Stadtmitte den Entwurf vor, der nur mit knapper Mehrheit befürwortet wurde.

Die Kletterkombination soll an der Ecke Klostergraben / Großflecken entstehen und durch vier Sonnensegel geschützt werden. Statt Sand soll ein bunter Kunststoff-Fallschutz unter den Geräten verbaut werden nach Vorbild des Spielplatzes im Designer-Outlet-Center. „Die Geräte sind extra robust geplant, um Vandalismus vorzubeugen“, so Feilke.

Eine große Holz-Liegefläche soll in den Großflecken hineinragen. Die Wege entlang der Cafés und zur Klosterinsel sollen verbreitert werden und die Aufenthaltsqualität stärken. Zwei Trampoline und ein Kreisel sollen am Bereich Richtung Klosterinsel entstehen . Dafür soll das Kunstwerk Pan weggenommen werden. „Einen alternativen Standort für den Pan haben wir noch nicht“, erklärte Feilke. Gleiches gilt für das Werk „Lob ans Dezimalsystem“, das mitten auf der Fläche vor den Cafés steht. „Hier sind wir mit dem Künstler im Gespräch, ob wir das Werk an den Teichuferanlagen aufstellen können“, sagt Feilke. Auch senioren- und behindertengerechte Bänke sollen aufgestellt werden. In der Kurve der Straße Klostergraben sollen Fußgänger zur Klosterinsel Vorrang erhalten. Die Fläche soll sich optisch von der Fahrbahn abheben.

Eine Hecke und ein Zaun, der aus Metallstäben besteht, sollen den Spielplatz zur Straße kindersicher abgrenzen. „Ich sehe bei dem Zaun die Gefahr, dass die Kinder dort entlang laufen und mit Schaufeln oder Ähnlichem an den Stäben Musik machen. Das könnte Ärger mit den Anwohnern geben“, sagte Antje Klein (SPD).

Manfred Fellmann (SPD) und Christian Dannmeier (FDP) übten Kritik daran, dass der Baum an der Ecke Klostergraben / Großflecken gefällt werden soll. „Die gesamte grüne Lunge wird Steinen und Spielplatzuntergrund weichen, das finde ich nicht gut. Eine entzerrte Spielmeile mit verschiedenen Geräten am Klostergraben aber auch in den Teichuferanlagen würde ich präferieren“, so Fellmann.

Babett Schwede-Oldehus (CDU) hält einen Aufenthaltsort für Kinder in der Innenstadt für wichtig. „Ich sehe nur Probleme in der Pflege der Geräte, wenn diese aus Holz gebaut sind.“

Rund 600.000 Euro soll der Kinderspielplatz kosten. Der Planungs- und Umweltausschuss berät ebenfalls über den Entwurf in seiner nächsten Sitzung.