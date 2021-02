Neue Gartenstadt wird 50 : Siedler in Neumünster packten an und sparten Baukosten

Vor 50 Jahren wurde die Siedlergemeinschaft Neue Gartenstadt gegründet.

von Rolf Ziehm

01. Februar 2021, 08:00 Uhr

Neumünster | „Die Gartenstadt war Anfang der 70er-Jahre das größte geschlossene Wohnungsbaugebiet in Neumünster“, sagt Rainer Hahn (81). Der frühere Zahntechniker ist Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Neue Gartenstadt, die vor genau 50 Jahren in der Vereinsgaststätte des MTSV Olympia gegründet wurde.

Die Siedlergruppe Gartenstadt gab es schon. Da wir die Neuen waren und die Siedlung immer größer wurde, bot es sich an, den Namen Neue Gartenstadt zu wählen. Rainer Hahn, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft

Die städtische Wohnungsbau hatte seinerzeit das ganze Areal gekauft und errichtete 148 Geschosswohnungen, 116 Kleinsiedlungen 64 Eigentumswohnungen, 63 Eigenheime, 21 Einfamilienhäuser in Betreuung und zwei Kinderspielplätze.

Den Siedlungsbau in Selbsthilfe gab es zunächst an der Heinrich-Orban-Straße, dann auch an der Röntgenstraße, Max-Planck-Straße, Abbéstraße und Braunstraße. „Man konnte sich bei der Wobau bewerben, dann wurden Baugruppen zusammengestellt. Jede musste mindestens einen Maurer in ihren Reihen haben“, sagt Hahn.

Arge

Die drei Baugruppen für 29 Häuser an der Röntgenstraße wurden von Dieter Selk von der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge) betreut. Der spätere langjährige Arge-Leiter hatte hier seinen ersten Beraterjob. Selks als Broschüre veröffentlichter Erfahrungsbericht entstand im Auftrag des Bundesministers für Städtebau und Wohnungswesen, denn Neumünster war damals ein „Demonstrativbauvorhaben“ für solche Kleinsiedlungen in Eigenhilfe.

Gebaut wurde nach Feierabend

„Gebaut wurde nach Feierabend, also in der Regel von 17 bis 21 Uhr, am Sonnabend von 6 bis 18 Uhr und sonntags von 6 bis 12 Uhr“, sagt Rainer Hahn. Im Juli 1970 war Baustart, bezogen werden konnten die Häuser im November 1971.

Arge

Bei Gründung der Siedlergemeinschaft stand der Rohbau. „Es fehlten bei der Vergabe – eigentlich eine Verlosung, aber wir haben uns auch so geeinigt und im Zweifel hingetauscht – nur die Fußböden, Fliesen, Küchen und Bäder“, sagt Rainer Hahn.

Rolf Ziehm

Arge-Ingenieur Dieter Selk listet den Wert der Eigenleistungen in seinem Bericht in Mark und Pfennig auf. „Die Siedler führten bis auf Heizungsarbeiten, Dachdeckerarbeiten, die Elektroinstallation, schwimmende Estriche, Innenputz und Fliesenarbeiten und Werkstattarbeiten für Tischler und Klempner sämtliche am Bau vorkommenden Arbeiten aus.“

Selbsthilfe: Ein Drittel der Baukosten

Der Wert der Selbsthilfe lag je nach Baugruppe zwischen 22704,51 Mark und 24749,17 Mark je Siedler. Das war recht genau ein Drittel der reinen Baukosten und 24 Prozent der Gesamtkosten. Den Stundenaufwand je Siedler taxiert Ingenieur Selk auf 2016 bis 2632 Stunden.

Flachbauten ohne Keller

„Der Gesamtstundenaufwand der einzelnen Gruppen ist auch unter Berücksichtigung, daß es sich um Flachdachbauten ohne Keller handelt, als recht günstig zu bezeichnen“, schreibt Selk. Dies sei nicht zuletzt auf die gute Anleitung der Siedler durch die Wohnungsbau zurückzuführen, so Selk, der auch den Selbsthilfesiedlern seine Anerkennung zollt: „Der richtigen Zusammensetzung der Gruppen wie auch dem relativ geringen Durchschnittsalter der Siedler (31 Jahre) kommt ebenfalls eine erhebliche Bedeutung zu“, so Dieter Selk in seiner Zusammenfassung.

Arge

Das Demonstrativbauvorhaben Neumünster habe gezeigt, „daß bei einer gewissenhaften Bauvorbereitung, einer straffen Organisation und einer fachlich und psychologisch abgestimmten Anleitung durch einen im Selbsthilfebau erfahrenen Träger ein erheblicher Erfolg mit der baulichen Selbsthilfe zu erzielen ist“, heißt es in Selks Schlussbemerkungen.

Noch 89 Mitglieder in der Siedlergemeinschaft

„Wir sind in der Siedlergemeinschaft noch 89 Mitglieder“, sagt der Vorsitzende Rainer Hahn. Viele Häuser hätten schon den Besitzer gewechselt. Hahn: „Der ganz normale Generationenwechsel macht auch vor der Gartenstadt nicht Halt.“

Vor Corona bestand das Gemeinschaftsleben aus Versammlungen, Bustouren, Lesungen, Wanderungen, Straßenfesten, Treffen der Frauen und dem Stammtisch der Männer im Gemeinschaftshaus Gartenstadt an der Domagkstraße. Es wurde von den Siedlergemeinschaften und anderen Freiwilligen unter maßgeblichem Vorantreiben durch den ehemaligen Stadtteilvorsteher Friedhelm Brandt gebaut und am 6. Dezember 1980 eingeweiht.

Rainer Hahn: „Corona hat alles lahmgelegt. Die Jubiläumsfeier muss nachgeholt werden.“