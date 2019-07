Shantys in der Räucherkate

von Susanne Otto

16. Juli 2019, 10:39 Uhr

Wattenbek | Jetzt wird es maritim und stürmisch auf der Diele der Räucherkate in Wattenbek, Dorfstraße 16. Am Freitag, 19. Juli, ab 19 Uhr wird der Kieler Shanty-Chor „Windstärke 10“ den Gästen mit seinen Seefahrtsliedern und -geschichten „den Wind um die Ohren wehen lassen“. Die Gesangsgruppe, die sich im Jahr 1990 aus der Marinekameradschaft gründete, will mit Akkordeon, Bassgitarre, Gitarre, Percussion und Gesang mit stimmungsvollen Seemannsliedern und Hits von der Waterkant begeistern. Wer mitschunkeln und mitsingen möchte, wird gebeten, sich unter Tel. 01 73/1 47 43 62 anzumelden.