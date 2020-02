Neumünster : Shanty-Chor Paloma spendet ans Frauenhaus

Bei einem Konzert auf dem Weihnachtsmarkt wurden fast 1000 Euro gesammelt. Der Chor stockte den Betrag noch auf.

Avatar_shz von Christian Lipovsek

04. Februar 2020, 08:59 Uhr

Erst sorgten sie für Stimmung und Freude auf dem Weihnachtsmarkt, jetzt für ein Lächeln bei den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses. Mit 1000 Euro unterstützt der Shanty-Chor Paloma die Einrichtung. Hans-Georg Wolos, Bernhard Stender und Stefan Gonschiorek überreichten das Geld jetzt an Mitarbeiterin Melinda Carstensen.

Im Dezember hatte der Chor einen Tag lang das Bürgerhaus im Weihnachtsdorf gemietet, schenkte Glühwein aus und gab ein spontanes Konzert. Dabei wurden Spenden gesammelt. „Der stattliche Betrag von 947,81 Euro ist so zusammengekommen“, sagte Kassenwart Gonschiorek. Der Chor stockte auf 1000 Euro auf. Peter Reich, Vorsitzender von Paloma, machte den Vorschlag, das Geld ans Frauenhaus zu stiften.

„Wir freuen uns sehr. So können wir neue Betten und Matratzen kaufen“, erklärte Melinda Carstensen. 21 Plätze in neun Zimmer hat die Einrichtung, in der in Not geratene Frauen kurzfristig Hilfe finden.

Ein Platz davon ist ein Notfallplatz, den die Landesregierung bis Ende des Jahres finanziert hat. „Trotzdem waren und sind wir quasi durchgehend voll belegt. Es gibt zu wenig Plätze und zu wenig Personal“, so Melinda Carstensen. Vier Kolleginnen teilen sich derzeit zwei volle Stellen.