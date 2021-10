Handball-Oberliga HH/SH Männer : SG Wift Neumünster werden zahlreiche Fehlwürfe zum Verhängnis

110 Zuschauer sehen eine 17:22-Heimniederlage gegen das Handball-Team Norderstedt.

Avatar_shz von Jörg Lühn

03. Oktober 2021, 19:20 Uhr

Es war das erste Heimspiel seit einer Ewigkeit. Die Männer der SG Wift verbuchten dabei nach vielen Lockdowns und Dauer-Vorbereitung in der Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein (Gruppe A) eine Niederlage. Die Neumünsteraner zogen auf Grund eines Festivals an Fehlwürfen (21) und technischen Fehlern (11) gegen das Handball-Team Norderstedt mit 17:22 (7:10) den Kürzeren. Lediglich 110 Zuschauer interessierten sich für das erste Heimspiel seit März 2020.

Ein feiner Wackler

Die Ursache für die Pleite war ähnlich wie beim 20:24 im Auswärtsspiel in Kronshagen zuvor. „Wir stellen eine gute Abwehr, aber bekommen im Angriff keine Tiefe“, resümierte Wift-Geschäftsführer Michael Haß. Das Dauerkreuzen ohne überraschende Auslösehandlungen lockt eben keine Abwehr von der Sechs-Meter-Linie nach vorn. Und so dauerte es fast acht Minuten, ehe Rechtsaußen Moritz Haß mit einem feinen Wackler über einen Durchbruch auf der Kreislinksposition den ersten Treffer für die SG Wift zum 1:3 erzielte. Der Linkshänder kehrte nach auskurierter Erkältung zurück. Dafür musste Trainer Kevin Ehrenberg wegen Verletzungen oder Krankheiten auf Tim Hillert, Oliver Daut und Malte Paetzel verzichten. Der Coach nominierte Pierre Fleischer und Moritz Hagelmoser für den Kader.

Wift verkürzt auf 5:7

Doch am 1:6-Fehlstart (12.) waren die beiden Neulinge nicht beteiligt. Erst nach Ehrenbergs Auszeit (12.) kamen die „Bären“ etwas besser in Schwung und verkürzten durch Matthias Koslowski auf 5:7 (22.). Die Sternschnuppe der Hoffnung auf eine Wende im Spiel verglühte schnell, weil sich Max Fröhle (2), Louis Haß und der meistens nur für Niclas Dietrich in der Abwehr eingesetzte Niklas Kadenbach (2) zusammen fünf Fehlwürfe erlaubten. Torhüter Christoph Kumnick, der erstmals in der 14. Minute (Siebenmeter von Felix Henka) einen Wurf abwehrte, parierte bis zur Pause noch sechs Bälle. Die Blau-Weißen lagen zum Seitenwechsel nicht uneinholbar mit drei Treffern zurück.

Feldspieler lassen Körner

Der Spannungsbogen erreichte zwischen der 39. und 46. Minute seinen Höhepunkt. Erst verkürzte Louis Haß per Gegenstoß auf 10:11 (39.), wenig später traf der sehr spät eingewechselte Fleischer auf 13:14 (46.). Eine Möglichkeit zum Remis ergab sich nie. Danach war es mit der Herrlichkeit vorbei. Die bis dahin neun eingesetzten Feldspieler hatten viele Körner gelassen. Vier Fehlwürfe (Louis Haß, Fleischer, Dietrich und Mikkel Skoldborg) sowie drei technische Fehler waren in der Schlussviertelstunde nicht mehr zu kompensieren, obwohl Kumnick im zweiten Abschnitt weitere zehn Bälle parierte.

„Ich bin stolz auf die Mannschaft, weil sie nicht aufgegeben hat. Allerdings weiß ich, dass man für Stolz keine Punkte bekommt“, gab Ehrenberg zu Protokoll. Der Coach teilt damit das Schicksal von drei seiner Vorgänger. Auch Hennig Zeuge (2009), Ralph Jürgensen (2010) und Yannik Stock (2019) begannen ihren Job am Hansaring mit einer Heimspielpleite. Nur Peter Bente (2006 und 2013) sowie der heutige Geschäftsführer Michael Haß (2016) drehten zu Beginn ihrer Laufbahn jeweils eine Heimsiegerrunde.