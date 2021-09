Handball-Oberliga HH/SH Männer : SG Wift Neumünster vor dem ersten von drei Heimspielen hintereinander

Am Sonnabend kommt es in der KSV-Halle zum Vergleich mit HT Norderstedt.

Neumünster | Die SG Wift steht vor dem ersten von drei Heimspielen in der Handball-Oberliga der Männer in Folge. Mit rund dreiwöchiger Verspätung dürfen die Fans aus Neumünster ihre auf Rang 4 platzierten „Bären“ (2:2 Punkte/53:49 Tore) erstmals in der neuen Saison willkommen heißen. Zu Gast ist am Sonnabend (17 Uhr) in der KSV-Halle das zwei Plätze dahinter liegen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.