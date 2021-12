Handball-Landesliga Frauen : SG Wift Neumünster vermiest sich selbst das Weihnachtsfest

Nach einer 20:15-Führung verliert das Rahn-Team gegen den Vorletzten Kollmar/Neuendorf noch mit 22:23.

Neumünster | Selbst die neutralen Zuschauer waren sich einig: Der Sieger dieser Partie in der Handball-Landesliga Nord (Gruppe B) hätte eigentlich nur SG Wift heißen dürfen. Aber weit gefehlt. SG-Trainer Helge Rahn brachte es wieder einmal auf den Punkt: „Die Anzeigetafel lügt nicht.“ Und so glitzerte seinen Frauen aus den roten Leuchtdioden in der KSV-Halle ein 22...

