Handball-Oberliga HH/SH Männer : SG Wift Neumünster hat noch eine klitzekleine Chance auf die Meisterrunde

Die Ehrenberg-Schützlinge treten am Sonnabend beim Ex-Zweitligisten HSG Tarp-Wanderup an.

Neumünster | Schlussgong oder Pausengong: Auf jeden Fall endet der erste Abschnitt für die SG Wift in der Handball-Oberliga der Männer. Die auf Rang 6 platzierten „Bären“ aus Neumünster (4:8 Punkte/145:150 Tore) können am Sonnabend (Anwurf 17 Uhr) bei der punktgleichen HSG Tarp-Wanderup (169:183) die Flasche mit Selbstvertrauen füllen. Ein Sieg in der Tarper Treene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.