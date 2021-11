Handball-Landesliga Frauen : SG Wift Neumünster darf sich auf ein Topspiel in Flensburg freuen

Die Rahn-Schützlinge rücken durch ein 24:19 gegen den TSV Weddingstedt vor.

Neumünster | Die Frauen der SG Wift nisten sich gegen Ende der Hinrunde in der Handball-Landesliga Nord (Gruppe B) in der oberen Tabellenhälfte ein. Gegen den TSV Weddingstedt feierten die Neumünsteranerinnen einen 24:19 (15:8)-Sieg und freuen sich als Tabellendritter nun auf das Topspiel am Freitag beim Spitzenreiter Stern Flensburg – Anpfiff gleich nach der Tages...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.