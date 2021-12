Handball-Landesliga Frauen : SG Wift Neumünster bleibt ein Kandidat für die Meisterrunde

Im Heimspiel gegen Jörl-Viöl werden zwei wichtige Punkte eingefahren. Am Ende heißt es 25:19.

Neumünster | Die Frauen der SG Wift sind zurück in der Siegerspur. Gegen die HSG Jörl-Doppeleiche Viöl feierten die Neumünsteranerinnen einen ungefährdeten 25:19 (15:9)-Erfolg in der Handball-Landesliga Nord (Gruppe B). Zum Rückrundenauftakt wurde damit der dritte Tabellenplatz, der zur Teilnahme an der Meisterrunde berechtigt, behauptet. Drei A-Jugendliche am Star...

