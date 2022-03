Jugendfußball-Landesligen : SG SVT/VfR Neumünster hakt den Meistertitel ab

Nach einem 0:4 beim Spitzenreiter Kaltenkirchener TS beträgt der Rückstand auf Platz 1 zwölf Punkte. Die SG VfR/Gadeland setzt bei den A-Junioren ihre Erfolgsstory fort. Die C-Jugend von VfR/SVT/Gadeland holt ein Remis.

Neumünster | Ausgerechnet die in dieser Saison so oft gescholtene A-Jugend der SG VfR/Gadeland hielt in den Nachwuchsfußball-Landesligen Neumünsters Fahne hoch. Der Tabellenvorletzte besiegte den SV Henstedt-Ulzburg II mit 1:0 und baute seine Erfolgsserie auf zehn Punkte aus vier Spielen aus. Während die C-Junioren der SG VfR/SVT/Gadeland wenigstens ein Remis erzie...

