Handball-Landesliga Männer Nord B : SG Bordesholm/Brügge springt an die Tabellenspitze

Die Meier-Schützlinge gewinnen auch das zweite Spiel. Bei Eider Harde II gibt es einen 29:22-Erfolg.

Avatar_shz von Jörg Lühn

05. Oktober 2020, 16:06 Uhr

Die SG Bordesholm/Brügge feierte im zweiten Spiel den zweiten Sieg. Bei der HSG Eider Harde II siegten die Männer von Trainer Thorsten Meier mit 29:22 (12:10) und halten die Fahne als Spitzenreiter der Handball-Landesliga, Gruppe Nord B, in den Herbstwind.

Riesenberg hat früher Schluss

Beide Teams starteten mit Abschlussschwächen. Das Tor von Bennett Beeker zum 8:4 für die Gäste (15.) hatte anstelle einer beruhigenden Wirkung nur Plazebo-Effekt. Eider Harde II biss sich in das Match zurück und blieb bis zum 12:13 (35.) dran. Aber Treffer von Beeker, Christopher Nay (2) und Max Wilken ließen die SGBB auf 17:12 (40.) davoneilen. Dabei kompensierten die Gäste sogar die Zeitstrafen gegen Moritz Riesenberg, der etwas früher als der Rest Feierabend hatte (49.). Weil Torhüter Rule Jansen die HSG-Reserve zusätzlich entnervte, gab es einen klaren Sieg.

Meier gab seinen Schützlingen nach einer Einheit im Kraftraum am Montag für den Rest der Woche trainingsfrei. „Das nimmt mir die Mannschaft offenbar übel, sie wollte lieber trainieren“, berichtete Meier. Erst in der Folgewoche ist die Rückkehr in den Drei-Einheiten-Betrieb wieder vorgesehen, wobei zwei Testspiele das Betriebssystem warmhalten sollen.