Corona-Ausbruch trotz Impfung : Seniorenresidenz: Die Zahl der Infizierten erhöht sich auf 18

Eine weitere Bewohnerin des Heims in Großenaspe wurde positiv getestet.

Grossenaspe | Die Zahl der Corona-Infizierten in der Seniorenresidenz am Surhalf in Großenaspe ist von 17 auf 18 gestiegen. Wie der Kreis Segeberg am Mittwoch mitteilt, ist eine weitere Bewohnerin positiv getestet worden. Insgesamt gibt es nun also 15 positive Bewohne...

