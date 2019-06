Sparkasse Südholstein : Seniorenbeirat Neumünster kritisiert die Abschaffung der SB-Überweisungsterminals

Resolution: Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras soll im Verwaltungsrat der Sparkasse sein Veto einlegen.

von Rolf Ziehm

27. Juni 2019, 16:01 Uhr

Die Sparkasse Südholstein schafft bis Mitte Juli die Selbstbedienungsterminals für Überweisungen in ihren Filialen ab – und zieht damit die Kritik des Seniorenbeirats der Stadt auf sich. In einer Resolution fordert das Gremium Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras auf, sich für den Erhalt einzusetzen. Tauras ist 2. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat des öffentlich-rechtlichen Instituts.

„Die Sparkasse gehört doch uns“, sagte der Seniorenbeiratsvorsitzende Holger Hammerich. In Bad Segeberg liefen schon jetzt Protestaktionen gegen die Entscheidung des Sparkassenvorstands. Das sei „kundenunfreundlich“, so Hammerich. Jetzt habe man sich an das SB-Terminal gewöhnt und dann werde es abgeschafft.

Sparkasse: Es gibt Alternativen

Oliver Raksch und Oliver Eggerstedt von der Sparkasse Südholstein versuchten, die Bedenken im Seniorenbeirat zu entkräften. Raksch: „Ja, das SB-Terminal ist ein Weg, Überweisungen einzugeben und bei vielen Kunden auch sehr beliebt. Aber er ist nicht alternativlos.“ Niemand zwinge ältere Menschen zum Onlinebanking.

Eggerstadt nannte die Überweisungsträger, die man direkt am Bankschalter abgeben oder in den Briefkasten geben könne. Eine weitere Möglichkeit sei das Telefonbanking, sagte Eggerstedt – und demonstrierte, wie bequem und leicht das ist, indem er 50 Euro Taschengeld an seine Tochter Emma anwies.

Eggerstedt: „Viele nutzen Onlinebanking und finden das gut und bequem. Und wir haben die Filialen. Nutzen Sie sie bitte, dann bleiben sie auch erhalten.“ Man rede über den Abbau von Computern, denn nichts anderes seien die SB-Überweisungsterminals. Eggerstedt: „Persönlich ist uns lieber. In der Filiale – und auch am Telefon ist ein Mensch, kein Computer.“

Überzeugen konnte er die Beiratsmitglieder und Gäste der Sitzung im Sanitätshaus Kowsky damit nicht. Sensible Daten per Telefon zu übermitteln, falle vielen älteren Menschen schwer, sagte Holger Hammerich. Und viele – oft gerade Frauen – hätten Angst, ihr Geld dem Computer anzuvertrauen, sagte Bernd Lucht, der sich als Trainer im Senioren-Computerclub Neumünster engagiert.