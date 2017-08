Heimwerkerservice : Senioren bekommen kleine Hilfen für kleines Geld

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Wenn die Schublade klemmt, ein Dübelloch in die Wand gebohrt oder eine neue Lampe angeschlossen werden soll, erledigen das handwerklich versierte Menschen selbst. Für Ältere ist es jedoch manchmal schwierig, jemanden zu finden, der helfen kann. Wenn keine netten Nachbarn oder die Kinder zur Stelle sind, springt der Heimwerkerservice des Seniorenbüros ein.

Ulrich Krebs, Jürgen Kahlhöfer und Werner Wodtke übernehmen mit Geschick und Erfahrung solche Kleinstreparaturen im Haushalt von älteren Menschen, für die ein Handwerker normalerweise nicht kommen würde. Es gibt diesen ehrenamtlichen Service mittlerweile seit 15 Jahren.

„Wir haben uns das ein wenig am Kieler Beispiel abgeschaut. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden“, sagte Christiane Johannsen, die im Seniorenbüro am Großflecken 71 oder unter Tel. 942-2754 als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. „Es geht dabei ausdrücklich nicht um Handwerkerleistungen. Wo es professionell wird, hört es beim Heimwerkerservice auf“, sagt Christiane Johannsen. Der Service ist deswegen auch mit der Kreishandwerkerschaft abgestimmt worden. Er soll und darf dem Handwerk keine Konkurrenz machen.

„Ich wollte etwas Sinnvolles mit meiner Freizeit anfangen“, sagt Ulrich Krebs (64). Der frühere Fernmeldehandwerker bei der Post ist seit fünf Jahren dabei und half gestern Antje Stryk (70), einen Spiegel an die Wand zu bringen. „Ich finde das Angebot ganz toll. Richtig schön, dass es diesen Service gibt“, sagt die Einfelderin.

Auf mehr als 850 Einsätze haben es die ehrenamtlichen Heimwerker seit 2002 gebracht. Die Zahl der Jahreseinsätze schwankt zwischen 40 und 80. Ihr Einsatz ist ehrenamtlich, aber nicht ganz kostenlos. Für ihren Einsatz erhalten die Heimwerker eine Aufwandsentschädigung, etwa um die Fahrkosten zu decken. Für die erste angefangene Stunde werden 10 Euro berechnet, für jede weitere 5 Euro. Material und Ersatzteile werden zusätzlich berechnet.

Das Seniorenbüro am Großflecken 71 ist am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Dienstag und Donnerstag auch von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.

von Rolf Ziehm

erstellt am 17.Aug.2017 | 08:20 Uhr