Der Sport und die Coronakrise : Segelclub Neumünster und Markus Fehrs haben immer noch eine Handbreit Wasser unterm Kiel

Der SCN-Vorsitzende zieht im Interview Bilanz. Er zieht den Hut vor anderen Vereinen in der Stadt. Planungen für 2021 laufen.

27. November 2020, 20:02 Uhr

Die eigentliche Saison ist längst vorbei, der zweite Lockdown tut dennoch an einigen Stellen weh. Der Segelclub Neumünster zählt zu den Vereinen, die ihre Jahresbilanz schon einige Wochen vor Silvester ziehen dürfen. Im Gespräch mit sh:z-Sportredakteur Arne Schmuck blickt SCN-Vorsitzender Markus Fehrs (50) auf ein bisweilen auch für die Wassersportler schwieriges Jahr zurück und auf die kommenden Monate voraus. Eine Weichenstellung im größeren Kreis ist Fehrs zurzeit nicht vergönnt. Die für den 28. November anberaumte, schon einmal verschobene Jahreshauptversammlung wurde erneut abgesagt.

Sie wollten Ihre Mitglieder zusammenrufen, haben die Versammlung jedoch abgesagt. Gab es keine Alternative?

Wir hatten eine coronakonforme Tagung geplant, weil wir eine Präsenzveranstaltung favorisieren. Online würden wir zu wenige Mitglieder erreichen, eine Briefwahl wäre das allerletzte Mittel, wenn wirklich gar nichts mehr ginge.

Wann soll die Versammlung nachgeholt werden?

So früh wie möglich. Dort sollen dann auch gleich zwei Jahre behandelt werden, nämlich 2019 und 2020. Ferner müsste der Haushalt 2021 beschlossen werden. Das wäre rechtlich kein Problem, wegen Corona wurden die entsprechenden Fristen bis zum Ende kommenden Jahres verlängert. Das ist bekanntlich gesetzlich geregelt.

Was wird aus den Amtsinhabern, die zur Wahl gestanden hätten?

Die Amtszeit verlängert sich automatisch, die bisherigen Amtsinhaber bleiben bis zur kommenden Wahl an Bord. Wir hätten im Übrigen für den geschäftsführenden Vorstand einen 2. Vorsitzenden und einen Schriftführer wählen müssen. Ich gehe davon aus, dass die Amtsinhaber Gunter Fleischmann und Steffen Wohldorf ohnehin weitermachen werden.

Corona bestimmt das Jahr 2020. Wie fällt die sportliche SCN-Jahresbilanz in Zeiten der Pandemie aus?

Natürlich mussten auch wir unsere Aktivitäten einschränken, doch wir hatten das Glück, zu den Ersten zu zählen, die wieder Sport anbieten durften. Unter Coronaregeln konnten wir den Betrieb wieder ankurbeln, indem rund zehn Wochen lang Freizeitsegeln angesagt war. Das wurde von den Mitgliedern sehr gerne und sehr gut angenommen.

Zum SCN-Portfolio zählen auch diverse Regatten, darunter der Commodore-Fehrs-Cup, der FAM-Cup oder auch der Nordlicht-Cup. Was wurde daraus?

Da ging gar nichts. Regatten jeglicher Art wurden abgesagt, darunter fielen auch das An- und Absegeln. Die traditionellen Mittwochsregatten haben wir zu Freizeitveranstaltungen ohne Wettkampfcharakter umgepolt. Gesellschaftliche Veranstaltungen wie das Labskausessen wurden aus Verantwortung heraus abgesagt. Diese hätten wir nicht guten Gewissens stattfinden lassen können.

Wie stark ist der SCN im Nachwuchsbereich aufgestellt, und welche Möglichkeiten hatten Sie dort?

Der Bereich Jugendarbeit ist ein ganz großer negativer Aspekt in diesem Jahr. Wir haben rund 20 Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre im Verein. Jeglicher Trainingsbetrieb ist zunächst ausgefallen, immerhin konnten wir nach den Sommerferien etwas auf die Beine stellen. Generell ist aber festzustellen dass das alles schwierig ist, wenn in Coronazeiten keine Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind. Schließlich kommen die Sportler gerne mal nass aus dem Wasser zum Bootshaus zurück. Der jüngste Lockdown trifft uns auch wieder, da kein Theorieunterricht möglich ist. Knotenkunde beispielsweise wäre jetzt eigentlich angesagt.

Was war positiv im so schwierigen Jahr 2020?

Immerhin hatten wir den Effekt, etwa 25 Prozent mehr Neumitglieder begrüßen zu dürfen als in einem normalen Jahr. Dies ist auf das Freizeitsegeln zurückzuführen. Auffällig waren dabei relativ viele Anfragen aus dem Umland. Des Weiteren sind viele Mitglieder auf den Vorstand zugekommen und haben ohne Aufforderung gefragt, was sie machen können. Und so konnten wir etwa die ganze Messe, praktisch alle Innenräume und das Holz der Außenanlage in Eigenregie streichen. Wir haben Verschönerungsarbeiten erledigt, wo es machbar war.

Das SCN-Vereinsleben ist also auch in Coronazeiten intakt ...

Ja. Wir als Vorstand sind dankbar für so viel Engagement.

Gab es Vereinsaustritte?

Ja, glücklicherweise jedoch in normalem Umfang. Wir bewegen uns aktuell bei 190 Mitgliedern.

Hatte der SCN Mehrkosten durch Corona – Stichwort „Hygienekonzept“?

Das hat sich die Waage gehalten, weil wir wegen fehlender Veranstaltungen einige Ausgaben ja nicht hatten. Unser Haushalt wurde also nicht zusätzlich belastet, es musste praktisch nur eine Umbuchung auf der Sollseite vorgenommen werden. Insgesamt dürfte das eine Ausnahmesituation darstellen und in anderen Vereinen ganz anders sein.

Leiden Sie mit den anderen Vereinen in der Stadt und dem Umland mit?

Hut ab vor denjenigen, die in Hallen und auf Sportplätzen ihre Konzepte durchgezogen haben. Wir haben gegenüber vielen, vielen anderen Clubs den Vorteil, dass wir unseren Sport draußen betreiben. Gleichwohl mussten auch wir im Hintergrund einen großen Aufwand betreiben, um den Betrieb zu ermöglichen.

Ist der SCN unterm Strich mit einem blauen Auge davongekommen?

Ja, das kann man so sagen. Seglerisch ausgedrückt: Wir haben immer noch eine Handbreit Wasser unterm Kiel. Traurig ist allerdings, dass wir von den 2020 verstorbenen Mitgliedern nicht im angemessen Rahmen Abschied nehmen konnten. Das waren Segelkameraden, die jahrzehntelang den SCN gefördert haben.

Inwieweit laufen die Planungen für 2021?

Streng genommen normal. Unsere Regatten sind bei den Klassenvereinigungen angefragt, einige Termine müssen noch abgestimmt werden. Im April wollen wir langsam loslegen, das traditionelle Ansegeln ist für den 1. Mai anberaumt.

Was wäre, wenn Corona uns alle auch weiterhin einschränkt und einen Saisonstart beim SCN im Frühjahr verhindert?

Wir wären dank der in diesem Jahr gesammelten Erfahrungen dafür gewappnet.

Hat der Segelclub Corona zum Trotz für 2021 etwas Besonderes außer der Reihe geplant?

Es wäre schön, wenn man sinnvoll etwas vorausplanen könnte. Soll heißen: Wir haben keine Anstrengungen unternommen, weil wir alle nicht wissen, was in den kommenden Monaten noch passieren wird

Wäre es bereits etwas Besonderes, wenn die alltägliche, altbekannte Normalität einkehren würde?

Ja, definitiv.

Kommen wir abschließend zu Ihnen persönlich. Sie sind Inhaber eines Architekturbüros. Hat Ihr Aufgabenfeld unter Corona zu leiden?

Bei uns ist der Betrieb relativ normal weitergelaufen. Ein wenig schwierig war das Handling deswegen, weil wir uns erst einmal aufs Homeoffice einstellen musste. Einschnitte und Verzögerungen waren bei uns eher kommunikativer Art. Des Weiteren sind wir kein papierloses Büro, da es den digitalen Bauantrag noch nicht gibt. Verzögerungen gab es ingesamt im kompletten Ablauf. Auf dem Bau waren zwischenzeitlich Materialien nicht zu bekommen, auch bei Fach- und Prüfingenieuren haben die Mühlen etwas langsamer als normal gemahlen. Das zog sich also die komplette Kette entlang.

Beim SCN gab es alles in allem auch positive Aspekte. Gilt das 2020 auch für das Baugewerbe?

Positiv ist, dass man festgestellt hat, dass die Hygiene auf dem Bau verbessert werden muss. Ein normales Handwaschbecken hast du dort ja eher selten, sondern größtenteils nur ein Dixi-Klo. Es wäre sehr wünschenswert, wenn die entsprechenden auch schon vor Corona geltenden Hygienevorschriften zu 100 Prozent durchgesetzt würden.