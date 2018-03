Aukrug : Scotty-Box ist die Wiege für Fische

Die Erfolge bei der Zucht von Meerforellen und Lachsen wurden in Aukrug präsentiert.

von Horst Becker

27. März 2018, 10:00 Uhr

Aukrug | Die Sportfischer in Schleswig-Holstein setzen sich seit Jahren für die Bruterfolge von Lachsen und Meerforellen ein. In einem seit zwei Jahren laufenden Projekt kommen dafür so genannte Scotty-Boxen zum Einsatz. Jetzt stellte der Landessportfischerverband (LSFV-SH) in Aukrug die Bruthilfen vor und berichtete über die positiven Erfahrungen.

Der Biologe Matthias Hempel betreut das auf drei Jahre angelegte Projekt, das aus Mitteln der Fischereiabgabe finanziert wird. Er benutzt dazu Kunststoffboxen des kanadischen Herstellers Scotty. Die Boxen haben 200 Waben, in die die Eier von Meerforellen gelegt werden. Die Eier haben einen Durchmesser von etwa fünf Millimetern. „Im ersten Jahr habe ich ein Ei in jede Wabe gelegt, im zweiten Jahr zwei, und im kommenden Jahr werde ich jede Wabe mit fünf Eiern bestücken“, erklärte er seine Vorgehensweise. In zehn Gewässern hat er die Boxen platziert. Diese werden mit Metallstäben in den Bächen verankert und mit einigen Steinen umlegt. Das Wasser kann ungehindert durch die Waben fließen. Sand lagert sich nicht ab.

„Und die Gefahr von Verpilzung ist gering, weil die Eier nicht dicht beieinander liegen“, machte Hempel den großen Vorteil der Scotty-Brutboxen deutlich. Jede Woche kontrolliert er die Boxen und bestimmt die Wasserparameter. Nach etwa drei Monaten haben die Jungfische ihren Dottersack verzehrt und sind dann so „schlank“, dass sie ihre Wabe durch eine Öffnung verlassen können. „Im ersten Jahr hatten wir bei 53 000 Eiern einen Schlupferfolg von insgesamt 60 Prozent“, berichtete der Biologe. Im zweiten Jahr mit 132 000 Eiern lag die Schlupfrate je nach Gewässer zwischen 33 und 96 Prozent. „Ein sehr guter Wert“, freute sich Hempel.

Jedes Jahr im Herbst steigen viele Salmoniden wie Lachse und Meerforellen aus dem Meer zum Laichen die schleswig-holsteinischen Flüsse wie Stör, Bramau, Treene und Trave hinauf. Allerdings finden sie in den Oberläufen kaum noch geeignete, grobkiesige Laichhabitate, um ihre Eier abzulegen. Fließgewässer wurden umgebaut, Bachläufe begradigt, Gewässersohlen ausgehoben und Querverbauungen wie Sohlabstürze eingebaut. Heutzutage bemüht man sich, die Gewässer wieder in einen möglichst natürlichen Zustand zurück zu versetzen. Der Lachs war Mitte des vergangenen Jahrhunderts fast komplett aus den Fließgewässern verschwunden, und auch um die Meerforellen stand es schlecht.

Seit mehr als 35 Jahren kümmern sich Angler des Landessportfischerverbands um den Bestand der Salmoniden. Jahr für Jahr steigen viele freiwillige Helfer in den Vereinen des Landessportfischerverbandes an den Herbstwochenenden in ihre Boote, um beim Elektrofischen schonend laichreife Lachse und Meerforellen zu fangen. Mit viel ehrenamtlichem Engagement werden laichreife Rogner (Weibchen), die die Eier liefern, und die Milchner (Männchen) am LSFV-Bruthaus in Aukrug schonend abgestreift, so dass Eier und Samen gewonnen werden. Die befruchteten Eier werden anschließend zum Ausbrüten in speziellen Brutrinnen aufgelegt und die geschlüpften kleinen Fische später wieder in ihren Fließgewässern ausgesetzt.

Hartwig Hahn, Referent für Gewässer beim LSFV, betreut mit ehrenamtlichen Helfern der Arbeitsgemeinschaft Stör/Bramau das Bruthaus. An einem der Gewässer des Scotty-Brutboxen-Projekts, der Glasbek, einem renaturierten Nebenbach der Bünzau, demonstrierten Hahn und seine Mitstreiter Sarah Sassi aus Aukrug und Rüdiger Armutat aus Kellinghusen, wie junge Meerforellen ausgesetzt werden.